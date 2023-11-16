З'явилися подробиці скандального затримання в Одесі

Затриманий в Одесі чоловік. Фото: скриншот

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік, якого співробітники ТЦК в наручниках завантажили в машину, заявив, що не має до військових претензії. Однак де саме записано звернення наразі невідомо.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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На відео чоловік стверджує, що ситуація була викликана тим, що він перебував "у стані страху та інстинкту самозбереження". І планує самостійно з'явитися до військкомату.

Початок інциденту

Також мережею шириться відео, де затриманий має поїхати до відділка поліції для встановлення особи, інакше його туди повезуть силоміць.

На що чоловік відповів, що відмовляється проходити ВЛК та служити в армії. Також він зазначив, що у діях силовиків бачить порушення.

Що відомо про скандал

Нагадаємо, цього тижня у мережі ширилися відео, на яких начебто працівники ТЦК застосували силу до молодика, який відмовився отримати повістку. Випадок стався в одному зі спальних мікрорайонів Одеси.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки та наразі вже допитала свідків подій.