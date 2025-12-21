Видео
Главная Одесса Зима на паузе — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

Зима на паузе — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 16:45
Погода в Одессе 22 декабря - ясно и до +7°C
Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Понедельник, 22 декабря, в Одессе пройдет без осадков и резких погодных сюрпризов. После прохладной ночи днем в городе потеплеет до +7 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на 22 декабря в Одессе будет ясно и прохладно. Температура воздуха опустится до +3 °C, а из-за повышенной влажности может казаться немного холоднее. Ветер слабый — до 1 м/с, атмосферное давление стабильное.

Утром погода существенно не изменится. Столбики термометров будут держаться на уровне +3 °C, ветер усилится до 3 м/с, но осадков не прогнозируют.

Днем Одесса почувствует настоящее декабрьское потепление. Воздух прогреется до +7 °C, будет ясно и сухо. Именно дневной период станет самым комфортным для прогулок и дел.

Вечером температура снизится до +6 °C. Ветер усилится до 4 м/с, но погода будет оставаться спокойной и без осадков.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:13. Продолжительность дня составит 8 часов 34 минуты.

Зима на паузі — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью от +4...-1°С, днем +2...+7°С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Зима на паузі — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы писали, какой будет погода на зимние каникулы. Также сообщали о сильном снеге на Новый год.

погода Одесса Одесская область зима Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
