Погода в Одессе 22 декабря - ясно и до +7°C

Понедельник, 22 декабря, в Одессе пройдет без осадков и резких погодных сюрпризов. После прохладной ночи днем в городе потеплеет до +7 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на 22 декабря в Одессе будет ясно и прохладно. Температура воздуха опустится до +3 °C, а из-за повышенной влажности может казаться немного холоднее. Ветер слабый — до 1 м/с, атмосферное давление стабильное.

Утром погода существенно не изменится. Столбики термометров будут держаться на уровне +3 °C, ветер усилится до 3 м/с, но осадков не прогнозируют.

Днем Одесса почувствует настоящее декабрьское потепление. Воздух прогреется до +7 °C, будет ясно и сухо. Именно дневной период станет самым комфортным для прогулок и дел.

Вечером температура снизится до +6 °C. Ветер усилится до 4 м/с, но погода будет оставаться спокойной и без осадков.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:13. Продолжительность дня составит 8 часов 34 минуты.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью и утром туман.

Ветер северный, 6-11 м/с.

Температура ночью от +4...-1°С, днем +2...+7°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

