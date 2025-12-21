Погода в Одессе 22 декабря - ясно и до +7°C

Зима на паузе — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе
Понедельник, 22 декабря, в Одессе пройдет без осадков и резких погодных сюрпризов. После прохладной ночи днем в городе потеплеет до +7 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночь на 22 декабря в Одессе будет ясно и прохладно. Температура воздуха опустится до +3 °C, а из-за повышенной влажности может казаться немного холоднее. Ветер слабый — до 1 м/с, атмосферное давление стабильное.
Утром погода существенно не изменится. Столбики термометров будут держаться на уровне +3 °C, ветер усилится до 3 м/с, но осадков не прогнозируют.
Днем Одесса почувствует настоящее декабрьское потепление. Воздух прогреется до +7 °C, будет ясно и сухо. Именно дневной период станет самым комфортным для прогулок и дел.
Вечером температура снизится до +6 °C. Ветер усилится до 4 м/с, но погода будет оставаться спокойной и без осадков.
Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:13. Продолжительность дня составит 8 часов 34 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно, облачно.
- Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
- Ночью и утром туман.
- Ветер северный, 6-11 м/с.
- Температура ночью от +4...-1°С, днем +2...+7°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Напомним, мы писали, какой будет погода на зимние каникулы. Также сообщали о сильном снеге на Новый год.
Читайте Новини.LIVE!