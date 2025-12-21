Відео
Головна Одеса Зима на паузі — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі

Зима на паузі — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 16:45
Погода в Одесі 22 грудня — ясно і до +7°C
Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понеділок, 22 грудня, в Одесі мине без опадів і різких погодних сюрпризів. Після прохолодної ночі вдень у місті потеплішає до +7 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

У ніч на 22 грудня в Одесі буде ясно та прохолодно. Температура повітря опуститься до +3 °C, а через підвищену вологість може здаватися трохи холодніше. Вітер слабкий — до 1 м/с, атмосферний тиск стабільний.

Вранці погода суттєво не зміниться. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +3 °C, вітер посилиться до 3 м/с, але опадів не прогнозують.

Удень Одеса відчує справжнє грудневе потепління. Повітря прогріється до +7 °C, буде ясно і сухо. Саме денний період стане найкомфортнішим для прогулянок і справ.

Увечері температура знизиться до +6 °C. Вітер посилиться до 4 м/с, але погода залишатиметься спокійною та без опадів.

Сонце зійде о 07:38, а зайде о 16:13. Тривалість дня становитиме 8 годин 34 хвилини. 

Зима на паузі — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер північний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі від +4...-1 °С, вдень +2...+7°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Зима на паузі — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, якою буде погода на зимові канікули. Також повідомляли про сильний сніг на Новий рік.

погода Одеса Одеська область зима Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
