Погода в Одесі 22 грудня — ясно і до +7°C

Понеділок, 22 грудня, в Одесі мине без опадів і різких погодних сюрпризів. Після прохолодної ночі вдень у місті потеплішає до +7 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч на 22 грудня в Одесі буде ясно та прохолодно. Температура повітря опуститься до +3 °C, а через підвищену вологість може здаватися трохи холодніше. Вітер слабкий — до 1 м/с, атмосферний тиск стабільний.

Вранці погода суттєво не зміниться. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +3 °C, вітер посилиться до 3 м/с, але опадів не прогнозують.

Удень Одеса відчує справжнє грудневе потепління. Повітря прогріється до +7 °C, буде ясно і сухо. Саме денний період стане найкомфортнішим для прогулянок і справ.

Увечері температура знизиться до +6 °C. Вітер посилиться до 4 м/с, але погода залишатиметься спокійною та без опадів.

Сонце зійде о 07:38, а зайде о 16:13. Тривалість дня становитиме 8 годин 34 хвилини.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вночі та вранці туман.

Вітер північний, 6-11 м/с.

Температура вночі від +4...-1 °С, вдень +2...+7°С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

