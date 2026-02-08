Видео
Зима не сдается — в Одессе объявили желтый уровень опасности

Зима не сдается — в Одессе объявили желтый уровень опасности

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 13:01
Гололедица в Одессе 9 февраля: объявлен желтый уровень опасности
Женщина упала из-за гололеда. Фото иллюстративное: istockphoto

В Одессе на 9 февраля объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение суток в городе сохранится гололедица, которая представляет повышенную угрозу для пешеходов и водителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Зима не здається — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: скриншот с facebook

Гололедица в Одессе

Синоптики предупреждают, что завтра в Одессе будет удерживаться гололедица. В городе действует І уровень опасности (желтый). Наибольшую опасность скользкое покрытие представляет на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестницах, пешеходных переходах и во дворах жилых домов.

Как уберечься от падения

Отметим, что в период гололеда резко возрастает количество травм из-за падений. Чаще всего люди получают ушибы, растяжения и переломы рук и ног. Особенно внимательными советуют быть пожилым людям и родителям с детьми.

Чтобы уменьшить риск падения, специалисты советуют ходить медленно, делать короткие шаги и не спешить. Важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и не держать руки в карманах, чтобы сохранять равновесие. На лестницах и подъемах следует пользоваться перилами и избегать участков с гладким покрытием.

Как правильно падать

Если падения избежать не удалось, специалисты советуют не выставлять прямые руки вперед, а пытаться сгруппироваться и падать на бок. После падения не следует резко вставать. В случае сильной боли, головокружения или подозрения на перелом необходимо обратиться за медицинской помощью.

Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия

Экстренные службы в Одессе и области:

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. Похолодание вытолкнется потеплением уже 12-го февраля.

Также мы писали, что после выходных в Украину поступит антициклон из Скандинавии, в результате чего синоптики прогнозируют морозы. Местами температура воздуха снизится до -25°С.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды гололедица
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
