Гололедица в Одессе 9 февраля: объявлен желтый уровень опасности

Зима не сдается — в Одессе объявили желтый уровень опасности
В Одессе на 9 февраля объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В течение суток в городе сохранится гололедица, которая представляет повышенную угрозу для пешеходов и водителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Гололедица в Одессе
Синоптики предупреждают, что завтра в Одессе будет удерживаться гололедица. В городе действует І уровень опасности (желтый). Наибольшую опасность скользкое покрытие представляет на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестницах, пешеходных переходах и во дворах жилых домов.
Как уберечься от падения
Отметим, что в период гололеда резко возрастает количество травм из-за падений. Чаще всего люди получают ушибы, растяжения и переломы рук и ног. Особенно внимательными советуют быть пожилым людям и родителям с детьми.
Чтобы уменьшить риск падения, специалисты советуют ходить медленно, делать короткие шаги и не спешить. Важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и не держать руки в карманах, чтобы сохранять равновесие. На лестницах и подъемах следует пользоваться перилами и избегать участков с гладким покрытием.
Как правильно падать
Если падения избежать не удалось, специалисты советуют не выставлять прямые руки вперед, а пытаться сгруппироваться и падать на бок. После падения не следует резко вставать. В случае сильной боли, головокружения или подозрения на перелом необходимо обратиться за медицинской помощью.
Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия
Экстренные службы в Одессе и области:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, в течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. Похолодание вытолкнется потеплением уже 12-го февраля.
Также мы писали, что после выходных в Украину поступит антициклон из Скандинавии, в результате чего синоптики прогнозируют морозы. Местами температура воздуха снизится до -25°С.
Читайте Новини.LIVE!