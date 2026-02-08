Відео
Зима не здається — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

Зима не здається — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 13:01
Ожеледиця в Одесі 9 лютого: оголошено жовтий рівень небезпеки
Жінка упала через ожеледицю. Фото ілюстративне: istockphoto

В Одесі на 9 лютого оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця, яка становить підвищену загрозу для пішоходів та водіїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:
Зима не здається — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки - фото 1
Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: скриншот з facebook

Ожеледиця в Одесі

Синоптики попереджають, що завтра в Одесі утримуватиметься ожеледиця. У місті діє І рівень небезпечності (жовтий). Найбільшу небезпеку слизьке покриття становить на тротуарах, зупинках громадського транспорту, сходах, пішохідних переходах і у дворах житлових будинків.

Як вберегтися від падіння

Зазначимо, що в період ожеледиці різко зростає кількість травм через падіння. Найчастіше люди отримують забої, розтягнення та переломи рук і ніг. Особливо уважними радять бути літнім людям та батькам із дітьми.

Щоб зменшити ризик падіння, фахівці радять ходити повільно, робити короткі кроки та не поспішати. Важливо обирати взуття з неслизькою підошвою та не тримати руки в кишенях, аби зберігати рівновагу. На сходах і підйомах варто користуватися поручнями та уникати ділянок із гладким покриттям.

Як правильно падати

Якщо падіння уникнути не вдалося, спеціалісти радять не виставляти прямі руки вперед, а намагатися згрупуватися і падати на бік. Після падіння не слід різко вставати. У разі сильного болю, запаморочення або підозри на перелом необхідно звернутися по медичну допомогу.

Куди телефонувати в разі надзвичайної події

Екстрені служби в Одесі та області:

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, впродовж 9-11 лютого в Україну знову зайде нова порція морозів. Похолодання виштовхнеться потеплінням вже 12-го лютого. 

Також ми писали, що після вихідних до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози. Місцями температура повітря знизиться до -25°С.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди ожеледиця
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
