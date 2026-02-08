Ожеледиця в Одесі 9 лютого: оголошено жовтий рівень небезпеки

Жінка упала через ожеледицю. Фото ілюстративне: istockphoto

В Одесі на 9 лютого оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби в місті збережеться ожеледиця, яка становить підвищену загрозу для пішоходів та водіїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: скриншот з facebook

Ожеледиця в Одесі

Синоптики попереджають, що завтра в Одесі утримуватиметься ожеледиця. У місті діє І рівень небезпечності (жовтий). Найбільшу небезпеку слизьке покриття становить на тротуарах, зупинках громадського транспорту, сходах, пішохідних переходах і у дворах житлових будинків.

Як вберегтися від падіння

Зазначимо, що в період ожеледиці різко зростає кількість травм через падіння. Найчастіше люди отримують забої, розтягнення та переломи рук і ніг. Особливо уважними радять бути літнім людям та батькам із дітьми.

Щоб зменшити ризик падіння, фахівці радять ходити повільно, робити короткі кроки та не поспішати. Важливо обирати взуття з неслизькою підошвою та не тримати руки в кишенях, аби зберігати рівновагу. На сходах і підйомах варто користуватися поручнями та уникати ділянок із гладким покриттям.

Як правильно падати

Якщо падіння уникнути не вдалося, спеціалісти радять не виставляти прямі руки вперед, а намагатися згрупуватися і падати на бік. Після падіння не слід різко вставати. У разі сильного болю, запаморочення або підозри на перелом необхідно звернутися по медичну допомогу.

Куди телефонувати в разі надзвичайної події

Екстрені служби в Одесі та області:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, впродовж 9-11 лютого в Україну знову зайде нова порція морозів. Похолодання виштовхнеться потеплінням вже 12-го лютого.

Також ми писали, що після вихідних до України надійде антициклон зі Скандинавії, внаслідок чого синоптики прогнозують морози. Місцями температура повітря знизиться до -25°С.