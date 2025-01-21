В Одессе судят преступника, который сливал россиянам блокпосты в городе

Преступник в наручниках. Фото иллюстративное: FreePick

В Одессе судят мужчину, который передавал врагу информацию о блокпостах украинских военных. Данные преступник "сливал" через соцсети в течение четырех месяцев 2024 года.

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За что судят

Мужчина распространял сведения о блокпостах и количестве военных на них в частных группах мессенджеров. Передавал таким образом фото, видео и голосовые сообщения с мая по август прошлого года.

Однако, как он сам заявил, не осознавал уголовной ответственности за свои действия. Он пояснил, что не знал о последствиях своих поступков, и просил о мягком наказании. Его адвокат отметил, что обвиняемый добровольно сделал вклад в поддержку Вооруженных сил Украины, что могло повлиять на смягчение приговора.

Какое наказание грозит

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы, с возможностью освобождения от отбывания наказания на условиях испытания. Но окончательное решение о наказании примет суд, учитывая обстоятельства дела, раскаяние обвиняемого и добровольный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.

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