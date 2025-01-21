Одіозний мер привласнив базу відпочинку — в Одесі почали розгляд

Затримання мера Білгород-Дністровська Віталія Граждана. Фото: СБУ

У Приморському райсуді Одеси стартував розгляд резонансної справи проти мера Білгород-Дністровська Віталія Граждана. Посадовця обвинувачують в організації нападу та вимаганні частки у базі відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Сергіївка.

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо про справу

Під час підготовчого засідання 20 січня суд підтримав клопотання прокурора та продовжив запобіжний захід для Граждана. Наступні 60 діб він залишиться під вартою, а також відсторонений від посади. Захист запропонував замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, однак суд залишив це без задоволення. Водночас Адвокат мера Станіслав Клименко оскаржує всі звинувачення.

"З такою позицією ми не погоджуємося. Процесуальний закон дозволяє нам реагувати на це шляхом подачі апеляції", — зазначив адвокат мера Станіслав Клименко.

У чому обвинувачують

За даними слідства, міський голова разом із підконтрольними йому людьми напав на співвласницю бази відпочинку та вимагав передати 50% корпоративних прав. У разі відмови обвинувачені нібито погрожували застосувати насильство до жінки та її родичів.

Нагадаємо, Віталія Граждана затримали, коли він одержав 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази.