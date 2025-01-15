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Обвинувачують у рекеті — на Одещині судитимуть мера

15 січня 2025 11:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Справу мера Білгорода-Дністровського Граждана скерували до суду
Мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан (під столом). Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана. Слідство вважає, що міський голова "віджав" базу відпочинку й організував напад на її власницю.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у середу, 15 січня.

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Віталію Граждану висунули обвинувачення у вимаганні з погрозою насильства за попередньою змовою. Якщо суд визнає його винним, меру загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Матеріали щодо спільників міського голови виділили в окреме провадження.

У чому обвинувачують мера

За версією слідства, Віталій Граждан обманом переконав власницю бази відпочинку у Сергіївці передати підконтрольній фірмі 50% корпоративних прав на об'єкт. Згодом, знайшовши покупця, мер зі спільниками напав на жінку, погрожуючи насильством їй та її близьким. У схемі взяли участь також адвокат, реєстратори та нотаріуси.  

Віталія Граждана затримали, коли він одержав 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази. Новий рік мер провів за ґратами.

суд банда Одеська область вимагання Білгород-Дністровський

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