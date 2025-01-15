Справу мера Білгорода-Дністровського Граждана скерували до суду

Мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан (під столом). Фото: Facebook

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана. Слідство вважає, що міський голова "віджав" базу відпочинку й організував напад на її власницю.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у середу, 15 січня.

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Віталію Граждану висунули обвинувачення у вимаганні з погрозою насильства за попередньою змовою. Якщо суд визнає його винним, меру загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Матеріали щодо спільників міського голови виділили в окреме провадження.

У чому обвинувачують мера

За версією слідства, Віталій Граждан обманом переконав власницю бази відпочинку у Сергіївці передати підконтрольній фірмі 50% корпоративних прав на об'єкт. Згодом, знайшовши покупця, мер зі спільниками напав на жінку, погрожуючи насильством їй та її близьким. У схемі взяли участь також адвокат, реєстратори та нотаріуси.

Віталія Граждана затримали, коли він одержав 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази. Новий рік мер провів за ґратами.