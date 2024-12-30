Меру Білгорода-Дністровського продовжили термін під вартою

Мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан у кабінеті. Фото: Facebook

Міському голові Білгорода-Дністровського Віталію Граждану продовжили термін перебування під вартою та відсторонення від посади. За ґратами він перебуватиме щонайменше до 19 січня — поки триває досудове розслідування.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Київського райсуду Одеси.

Читайте також:

У чому обвинувачують мера

За версією слідства, Віталій Граждан разом зі спільниками обманом переконав власницю бази відпочинку передати її підконтрольному товариству. Спочатку жінка отримала 50% корпоративних прав на комплекс, але згодом її взагалі усунули від управління та доходів.

Коли знайшлися покупці, мер із посібниками погрожували їй та її родичам фізичною розправою, якщо вона не передасть решту прав. Для реалізації схеми Граждан залучив знайомого адвоката, реєстраторів та нотаріусів.

Якщо суд визнає міського голову винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Віталія Граждана затримала СБУ у липні під час отримання 30 тис. доларів завдатку. Йому обрали запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою.