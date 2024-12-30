Мэру Белгорода-Днестровского продлили срок под стражей

Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан в кабинете. Фото: Facebook

Городскому председателю Белгорода-Днестровского Виталию Граждану продлили срок содержания под стражей и отстранение от должности. За решеткой он будет находиться, по меньшей мере, до 19 января — пока идет досудебное расследование.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского райсуда Одессы.

Читайте также:

В чем обвиняют мэра

По версии следствия, Виталий Граждан вместе с сообщниками обманом убедил владелицу базы отдыха передать ее подконтрольному обществу. Сначала женщина получила 50% корпоративных прав на комплекс, но впоследствии ее вообще отстранили от управления и доходов.

Когда нашлись покупатели, мэр с пособниками угрожали ей и ее родственникам физической расправой, если она не передаст остальные права. Для реализации схемы граждан привлек знакомого адвоката, регистраторов и нотариусов.

Если суд признает мэра виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Виталия Граждана задержала СБУ в июле при получении 30 тыс. долларов задатка. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.