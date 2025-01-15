Дело мэра Белгорода-Днестровского Граждана направили в суд

Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан (под столом). Фото: Facebook

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана. Следствие считает, что городской голова "отжал" базу отдыха и организовал нападение на ее владелицу.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в среду, 15 января.

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Виталию Граждану предъявили обвинение в вымогательстве с угрозой насилия по предварительному сговору. Если суд признает его виновным, мэру грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей.

Материалы в отношении сообщников городского головы выделили в отдельное производство.

В чем обвиняют мэра

По версии следствия, Виталий Граждан обманом убедил владелицу базы отдыха в Сергеевке передать подконтрольной фирме 50% корпоративных прав на объект. Впоследствии, найдя покупателя, мэр с сообщниками напал на женщину, угрожая насилием ей и ее близким. В схеме приняли участие также адвокат, регистраторы и нотариусы.

Виталия Граждана задержали, когда он получил 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы. Новый год мэр провел за решеткой.