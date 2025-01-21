Одиозный мэр присвоил базу отдыха - в Одессе начали дело

Задержание мэра Белгород-Днестровска Виталия Граждана. Фото: СБУ

В Приморском райсуде Одессы стартовало рассмотрение резонансного дела против мэра Белгород-Днестровска Виталия Граждана. Чиновника обвиняют в организации нападения и вымогательстве доли в базе отдыха на побережье Черного моря в поселке Сергеевка.

Об этом сообщает Суспильне.

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Что известно о деле

В ходе подготовительного заседания 20 января суд поддержал ходатайство прокурора и продлил меру пресечения для Граждана. Следующие 60 суток он останется под стражей, а также отстранен от должности. Защита предложила заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, однако суд оставил это без удовлетворения. В то же время Адвокат мэра Станислав Клименко оспаривает все обвинения.

"С такой позицией мы не согласны. Процессуальный закон позволяет нам реагировать на это путем подачи апелляции", — отметил адвокат мэра Станислав Клименко.

В чем обвиняют

По данным следствия, городской голова вместе с подконтрольными ему людьми напал на совладелицу базы отдыха и требовал передать 50% корпоративных прав. В случае отказа обвиняемые якобы угрожали применить насилие к женщине и ее родственникам.

Напомним, Виталия Граждана задержали, когда он получил 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы.