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Зливав дані про блокпости ТЦК — рішення одеського суду

21 січня 2025 21:57
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі судять злочинця, який зливав росіянам блокпости у місті
Злочинець у кайданках. Фото ілюстративне: FreePick
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі судять чоловіка, який передавав ворогу інформацію про блокпости українських військових. Дані злочинець "зливав" через соцмережі протягом чотирьох місяців 2024 року. 

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За що судять 

Чоловік розповсюджував відомості про блокпости та кількість військових на них у приватних групах месенджерів. Передавав таким чином фото, відео та голосові повідомлення з травня по серпень минулого року. 

Проте, як він сам заявив, не усвідомлював кримінальної відповідальності за свої дії. Він пояснив, що не знав про наслідки своїх вчинків, і просив про м’яке покарання. Його адвокат зазначив, що обвинувачений добровільно зробив внесок у підтримку Збройних сил України, що могло вплинути на пом’якшення вироку.

Яке покарання загрожує

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі, з можливістю звільнення від відбування покарання на умовах випробування. Але остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд, враховуючи обставини справи, каяття обвинуваченого та добровільний внесок на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, меру Білгород-Дністровська Віталію Граждану продовжили термін перебування під вартою. 

Також ми писали, що на Прикарпатті судили жінку, яка писала у Viber про рейди ТЦК. Їй призначили покарання у вигляді штрафу.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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