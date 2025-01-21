В Одесі судять злочинця, який зливав росіянам блокпости у місті

Злочинець у кайданках. Фото ілюстративне: FreePick

В Одесі судять чоловіка, який передавав ворогу інформацію про блокпости українських військових. Дані злочинець "зливав" через соцмережі протягом чотирьох місяців 2024 року.

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За що судять

Чоловік розповсюджував відомості про блокпости та кількість військових на них у приватних групах месенджерів. Передавав таким чином фото, відео та голосові повідомлення з травня по серпень минулого року.

Проте, як він сам заявив, не усвідомлював кримінальної відповідальності за свої дії. Він пояснив, що не знав про наслідки своїх вчинків, і просив про м’яке покарання. Його адвокат зазначив, що обвинувачений добровільно зробив внесок у підтримку Збройних сил України, що могло вплинути на пом’якшення вироку.

Яке покарання загрожує

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі, з можливістю звільнення від відбування покарання на умовах випробування. Але остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд, враховуючи обставини справи, каяття обвинуваченого та добровільний внесок на підтримку Збройних сил України.

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