Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow СМИ узнали подробности драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе arrow

СМИ узнали подробности драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе

11 марта 2024 21:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СМИ узнали подробности драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе
Драка между полицейским и работником ТЦК в Одессе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сети появилось видео январского скандала в Одессе, который перерос в драку между работником ТЦК СП и полицейским. Впоследствии выяснилось, что правоохранитель был руководителем добровольной организации, которая помогала ловить уклонистов.

Подробности выяснило одесское издание "Думская".

Читайте также:

Подробности скандальной драки

Как выяснило издание, мужчина в черной форме на опубликованном видео — не полицейский, а руководитель общественной организации "Подразделение содействия правоохранительным органам" Валентин Заяц, которого атаковал сотрудник ТЦК СП.

СМИ узнали подробности потасовки между полицейским и работником ТЦК в Одессе
Валентин Заяц. Источник: Думская

Дополнительно выяснилось, что Заяц давно занимается разного рода "общественной деятельностью". В конце 2000-х он появлялся в областной молодежной организации Партии регионов, затем был помощником бывшего нардепа-регионала Антона Киссе, позиционировав себя как антикоррупционер.

СМИ узнали подробности потасовки между полицейским и работником ТЦК в Одессе
Валентин Заяц во времена Евромайдана. Источник: Думская

В 2020 году Заяц "прославился" тем, что, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотел влезть в чужой автомобиль, сломал на нем зеркало заднего вида, а затем помочился на него.

Что такое ПСПО

Отметим, что организация ПСПО (Подразделение содействия правоохранительным органам) была создана в 2022 году, в начале полномасштабной войны. В том же году ее и возглавил Заяц.

В Одессе такое "формирование" содействует ТЦК в похищении людей. Сотрудники подразделения носят черную форму, а недавно один из них разбил стекло автомобиля, в результате чего в городе возник скандал. Дополнительно, работник ТЦК угрожал водителю автомобиля прострелить колено.

СМИ узнали подробности потасовки между полицейским и работником ТЦК в Одессе
Работник ПСПО разбивает окно автомобиля. Источник: скриншот

Однако причина потасовки Зайца с военкомом точно неизвестна. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, имел место конфликт о распределении денег.

"На полу в черной форме руководитель ПСПО в Одессе — редкий Заяц. Что-то кому-то не донес. Это, кстати, руководитель тех а-ля дружинников, которые с работниками ТЦК людей по Одессе гоняют, из транспорта забирают. Победило ВСУ", — комментирует видео бывший парламентарий.

Напомним, ранее в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и работниками ТЦК СП, когда те пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

В то же время в Черновицкой области представители ТЦК остановили вооруженного топором мужчину на коне. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападающих сегодня отправили под стражу без права на залог.

Одесса
драка
скандал
Украина
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться