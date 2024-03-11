СМИ узнали подробности драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе
В сети появилось видео январского скандала в Одессе, который перерос в драку между работником ТЦК СП и полицейским. Впоследствии выяснилось, что правоохранитель был руководителем добровольной организации, которая помогала ловить уклонистов.
Подробности выяснило одесское издание "Думская".
Подробности скандальной драки
Как выяснило издание, мужчина в черной форме на опубликованном видео — не полицейский, а руководитель общественной организации "Подразделение содействия правоохранительным органам" Валентин Заяц, которого атаковал сотрудник ТЦК СП.
Дополнительно выяснилось, что Заяц давно занимается разного рода "общественной деятельностью". В конце 2000-х он появлялся в областной молодежной организации Партии регионов, затем был помощником бывшего нардепа-регионала Антона Киссе, позиционировав себя как антикоррупционер.
В 2020 году Заяц "прославился" тем, что, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотел влезть в чужой автомобиль, сломал на нем зеркало заднего вида, а затем помочился на него.
Что такое ПСПО
Отметим, что организация ПСПО (Подразделение содействия правоохранительным органам) была создана в 2022 году, в начале полномасштабной войны. В том же году ее и возглавил Заяц.
В Одессе такое "формирование" содействует ТЦК в похищении людей. Сотрудники подразделения носят черную форму, а недавно один из них разбил стекло автомобиля, в результате чего в городе возник скандал. Дополнительно, работник ТЦК угрожал водителю автомобиля прострелить колено.
Однако причина потасовки Зайца с военкомом точно неизвестна. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, имел место конфликт о распределении денег.
"На полу в черной форме руководитель ПСПО в Одессе — редкий Заяц. Что-то кому-то не донес. Это, кстати, руководитель тех а-ля дружинников, которые с работниками ТЦК людей по Одессе гоняют, из транспорта забирают. Победило ВСУ", — комментирует видео бывший парламентарий.
Напомним, ранее в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и работниками ТЦК СП, когда те пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.
В то же время в Черновицкой области представители ТЦК остановили вооруженного топором мужчину на коне. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападающих сегодня отправили под стражу без права на залог.
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