СМИ узнали подробности драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе

Драка между полицейским и работником ТЦК в Одессе. Фото: скриншот

В сети появилось видео январского скандала в Одессе, который перерос в драку между работником ТЦК СП и полицейским. Впоследствии выяснилось, что правоохранитель был руководителем добровольной организации, которая помогала ловить уклонистов.

Подробности выяснило одесское издание "Думская".

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Подробности скандальной драки

Как выяснило издание, мужчина в черной форме на опубликованном видео — не полицейский, а руководитель общественной организации "Подразделение содействия правоохранительным органам" Валентин Заяц, которого атаковал сотрудник ТЦК СП.

Валентин Заяц. Источник: Думская

Дополнительно выяснилось, что Заяц давно занимается разного рода "общественной деятельностью". В конце 2000-х он появлялся в областной молодежной организации Партии регионов, затем был помощником бывшего нардепа-регионала Антона Киссе, позиционировав себя как антикоррупционер.

Валентин Заяц во времена Евромайдана. Источник: Думская

В 2020 году Заяц "прославился" тем, что, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотел влезть в чужой автомобиль, сломал на нем зеркало заднего вида, а затем помочился на него.

Что такое ПСПО

Отметим, что организация ПСПО (Подразделение содействия правоохранительным органам) была создана в 2022 году, в начале полномасштабной войны. В том же году ее и возглавил Заяц.

В Одессе такое "формирование" содействует ТЦК в похищении людей. Сотрудники подразделения носят черную форму, а недавно один из них разбил стекло автомобиля, в результате чего в городе возник скандал. Дополнительно, работник ТЦК угрожал водителю автомобиля прострелить колено.

Работник ПСПО разбивает окно автомобиля. Источник: скриншот

Однако причина потасовки Зайца с военкомом точно неизвестна. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, имел место конфликт о распределении денег.

"На полу в черной форме руководитель ПСПО в Одессе — редкий Заяц. Что-то кому-то не донес. Это, кстати, руководитель тех а-ля дружинников, которые с работниками ТЦК людей по Одессе гоняют, из транспорта забирают. Победило ВСУ", — комментирует видео бывший парламентарий.

Напомним, ранее в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и работниками ТЦК СП, когда те пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

В то же время в Черновицкой области представители ТЦК остановили вооруженного топором мужчину на коне. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападающих сегодня отправили под стражу без права на залог.