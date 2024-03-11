ЗМІ дізналися подробиці бійки між поліцейським та працівником ТЦК в Одесі

Бійка між поліцейським та працівником ТЦК в Одесі. Фото: скриншот

В мережі з'явилося відео січневого скандалу в Одесі, який переріс у бійку між працівником ТЦК СП та поліцейським. Згодом з'ясувалося, що правоохоронець був керівником добровільної організації, яка допомагала ловити ухилянтів.

Подробиці з'ясувало одеське видання "Думська".

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Як з'ясувало видання, чоловік у чорній формі на опублікованому відео — не поліцейський, а керівник громадської організації "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" Валентин Заєць, якого атакував співробітник ТЦК СП.

Валентин Заєць. Джерело: Думська

Додатково з'ясувалося, що Заєць давно займається різного роду "громадською діяльністю". Наприкінці 2000-х, він з'являвся в обласній молодіжній організації Партії регіонів, потім був помічником колишнього нардепа-регіонала Антона Кіссе, позиціонувавши себе як антикорупціонера.

Валентин Заєць за часів Євромайдану. Джерело: Думська

У 2020 році Заєць "прославився" тим, що, бувши у стані сильного алкогольного сп'яніння, хотів влізти в чужий автомобіль, зламав на ньому дзеркало заднього виду, а потім помочився на нього.

Що таке ПСПО

Зазначимо, що організацію ПСПО (Підрозділ сприяння правоохоронним органам) було створено у 2022 році, на початку повномасштабної війни. Того ж року її й очолив Заєць.

В Одесі таке "формування" сприяє ТЦК у викраденні людей. Співробітники підрозділу носять чорну форму, а нещодавно один з них розбив скло автомобіля, що спричинило скандал у місті. Додатково, працівник ТЦК погрожував водію автівки прострілити коліно.

Працівник ПСПО розбиває вікно автомобіля. Джерело: скриншот

Проте причина бійки Зайця з військкомом достеменно невідома. За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, мав місце конфлікт про розподіл грошей.

"На підлозі у чорній формі керівник ПСПО в Одесі — рідкісний Заєць. Щось комусь не доніс. Це, до речі, керівник тих а-ля дружинників, які з працівниками ТЦК людей Одесою ганяють, із транспорту забирають. Перемогло ЗСУ", — коментує відео колишній урядовець.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та працівниками ТЦК СП, коли ті намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Водночас у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Проте під час спілкування одного з них збив автомобіль. Нападників сьогодні відправили під варту без права на заставу.