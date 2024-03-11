ЗМІ дізналися подробиці бійки між поліцейським та працівником ТЦК в Одесі
В мережі з'явилося відео січневого скандалу в Одесі, який переріс у бійку між працівником ТЦК СП та поліцейським. Згодом з'ясувалося, що правоохоронець був керівником добровільної організації, яка допомагала ловити ухилянтів.
Подробиці з'ясувало одеське видання "Думська".
Подробиці скандальної сутички
Як з'ясувало видання, чоловік у чорній формі на опублікованому відео — не поліцейський, а керівник громадської організації "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" Валентин Заєць, якого атакував співробітник ТЦК СП.
Додатково з'ясувалося, що Заєць давно займається різного роду "громадською діяльністю". Наприкінці 2000-х, він з'являвся в обласній молодіжній організації Партії регіонів, потім був помічником колишнього нардепа-регіонала Антона Кіссе, позиціонувавши себе як антикорупціонера.
У 2020 році Заєць "прославився" тим, що, бувши у стані сильного алкогольного сп'яніння, хотів влізти в чужий автомобіль, зламав на ньому дзеркало заднього виду, а потім помочився на нього.
Що таке ПСПО
Зазначимо, що організацію ПСПО (Підрозділ сприяння правоохоронним органам) було створено у 2022 році, на початку повномасштабної війни. Того ж року її й очолив Заєць.
В Одесі таке "формування" сприяє ТЦК у викраденні людей. Співробітники підрозділу носять чорну форму, а нещодавно один з них розбив скло автомобіля, що спричинило скандал у місті. Додатково, працівник ТЦК погрожував водію автівки прострілити коліно.
Проте причина бійки Зайця з військкомом достеменно невідома. За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, мав місце конфлікт про розподіл грошей.
"На підлозі у чорній формі керівник ПСПО в Одесі — рідкісний Заєць. Щось комусь не доніс. Це, до речі, керівник тих а-ля дружинників, які з працівниками ТЦК людей Одесою ганяють, із транспорту забирають. Перемогло ЗСУ", — коментує відео колишній урядовець.
Нагадаємо, раніше в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та працівниками ТЦК СП, коли ті намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.
Водночас у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Проте під час спілкування одного з них збив автомобіль. Нападників сьогодні відправили під варту без права на заставу.
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