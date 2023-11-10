Одесский трамвай. Фото: Одесгорэлектротранс

Из-за аварийной ситуации на подстанции трамвайный маршрут №5 курсирует по измененной схеме движения. Изменения временные.

Об этом сообщают в КП "Одесгорэлектротранс" .

Как будет курсировать трамвай

Трамвайный маршрут №5 временно курсирует от Автовокзала до П. Шевченко.

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Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.