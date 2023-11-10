Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе меняется маршрут трамвая №5 arrow

В Одессе меняется маршрут трамвая №5

10 ноября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Трамвайный маршрут №5 временно курсирует от Автовокзала до П. Шевченко.
Одесский трамвай. Фото: Одесгорэлектротранс
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за аварийной ситуации на подстанции трамвайный маршрут №5 курсирует по измененной схеме движения. Изменения временные.
Об этом сообщают в КП "Одесгорэлектротранс" .

Как будет курсировать трамвай

Трамвайный маршрут №5 временно курсирует от Автовокзала до П. Шевченко.

Читайте также:

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме