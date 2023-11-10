Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі змінюється маршрут трамваю №5 arrow

В Одесі змінюється маршрут трамваю №5

10 листопада 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Трамвайний маршрут №5 тимчасово курсує від Автовокзалу до П. Шевченка.
Одеський трамвай. Фото: Одесміськелектротранс
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через аварійну ситуацію на підстанції трамвайний маршрут №5 курсує за зміненою схемою руху. Зміни тимчасові.
Про це повідомляють в КП "Одесміськелектротранс".

Як курсуватиме трамвай

Трамвайний маршрут №5 тимчасово курсує від Автовокзалу до П. Шевченка. 

Читайте також:

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі