Одеський трамвай. Фото: Одесміськелектротранс

Через аварійну ситуацію на підстанції трамвайний маршрут №5 курсує за зміненою схемою руху. Зміни тимчасові.

Про це повідомляють в КП "Одесміськелектротранс".

Як курсуватиме трамвай

Трамвайний маршрут №5 тимчасово курсує від Автовокзалу до П. Шевченка.

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Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.