Розетка и вилка. Фото: unsplash

На сегодня, 23 июня, в Одесской области срок действия ограничений электроэнергии увеличен. Свет начнут выключать с 11:00 до 23:00. Абоненты будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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В Укрэнерго сообщили, что причиной тому является сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — добавили в компании.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Данное решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.