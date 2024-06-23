Розетка та вилка. Фото: unsplash

Станом на сьогодні, 23 червня, в Одеській області термін дії обмежень електроенергії збільшено. Світло почнуть вимикати з 11:00 до 23:00. Абонентів розділять на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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В Укренерго повідомили, що причиною цьому є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — додали в компанії.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. Що ще зміниться та наскільки зросли тарифи, читайте тут.