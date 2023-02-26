Это упростит жизнь несовершеннолетним переселенцам

Правительство упростит к социальным услугам

В первом чтении приняли проект по защите прав детей вынужденно перемещенных лиц. Изменения в порядке предоставления админуслуг будут касаться несовершеннолетних. Это может упростить жизнь семей, которые находятся в Одессе и хотят зарегистрировать место проживания, однако закон пока не приняли за основу.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Инициатива правительства

Парламент поддержал правительственную законодательную инициативу, направленную на защиту прав детей ВПЛ. Новый закон должен урегулировать вопрос регистрации места жительства несовершеннолетних ВПЛ.

"С целью решения острого вопроса проект предлагает на период временной оккупации считать зарегистрированным местом жительства несовершеннолетних зарегистрированное место жительства их родителей или других законных представителей или одного из них, с кем проживает подросток", — говорится в сообщении.

Речь о том, что дети внутренних переселенцев при получении паспорта не имеют зарегистрированного места жительства, поэтому получение справки ВПЛ и государственной помощи для них является большой проблемой. В результате, люди не только недополучают выплаты, это создает невозможность воспользоваться льготой при поступлении в заведение профессионального или высшего образования и т.д.

Инициатива упрощения регистрации места жительства разработана по результатам ряда межведомственных совещаний под председательством Вицепремьера Ирины Верещук, на которых регулярно обсуждаются неотложные проблемы внутренне перемещенных лиц.

Что необходимо знать ВПЛ

Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.

В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можете овладеть новой профессией, просмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

Также мы писали, что в Одессе временно перемещены украинцы и все пострадавшие в результате войны могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.