Це спростить життя неповнолітнім переселенцям

Уряд спростить доступ до соціальних послуг

В першому читанні прийняли проєкт із захисту прав дітей вимушено переміщених осіб. Зміни у порядку надання адмінпослуг стосуватимуться неповнолітніх. Це може спростити життя сімей, які перебувають в Одесі і хочуть зареєструвати місце проживання, проте закон поки не прийняли за основу.

Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ініціатива уряду

Парламент підтримав урядову законодавчу ініціативу, яка спрямована на захист прав дітей ВПО. Новий закон має врегульовувати питання реєстрації місця проживання неповнолітніх ВПО.

"З метою розв'язання гострого питання проєкт пропонує на період тимчасової окупації вважати зареєстрованим місцем проживання неповнолітніх осіб зареєстроване місце проживання їхніх батьків або інших законних представників чи одного з них, з ким проживає підліток", — йдеться у повідомленні.

Мова про те, що діти внутрішніх переселенців при отриманні паспорта не мають зареєстрованого місця проживання, а тому отримання довідки ВПО та державної допомоги для них є великою проблемою. Внаслідок цього люди не лише недоотримують виплати, це створює неможливість скористатися пільгою при вступі до закладів професійної або вищої освіти тощо.

Ініціатива спрощення реєстрації місця проживання розроблена за результатами низки міжвідомчих нарад під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, на яких регулярно обговорюються нагальні проблеми внутрішньо переміщених осіб.

Що необхідно знати ВПО

Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі.

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можна опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

Також ми писали, що в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працюють два такі центри.