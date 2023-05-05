Изменения на руководящих должностях: кто возглавил АМПУ и Укрводпуть
В пятницу, 5 мая, были назначены новые руководители "Администрации морских портов Украины" и ГП "Укрводпуть". Согласно решению правительства, Юрий Литвин возглавил ГП "Администрация морских портов Украины", а Юрий Пушенко назначен руководителем "Укрводпути".
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Юрий Литвин сосредоточит свое внимание на повышении эффективности Дунайского портового кластера, привлечении инвестиций в портовую отрасль и обеспечении готовности портов к возобновлению свободного коммерческого судоходства. Он также обязался обеспечить стабильную работу "зерновой инициативы".
До того как возглавить Администрацию морских портов Украины, Юрий Литвин возглавлял ГП "Укрводпуть", где он реорганизовал работу предприятия, объединив функции государственных предприятий по обслуживанию и содержанию внутренних водных путей в рамках реформы.
Юрий Пушенко, который до этого был заместителем директора по экономическим вопросам, возглавит должность руководителя ГП "Укрводпуть". Его основной целью станет укрупнение функций предприятия, восстановление флота и внедрение европейских стандартов на внутреннем водном транспорте. Отдельным его фокусом станет привлечение инвестиций в развитие речного транспорта и взаимодействие с партнерами.
Напомним, одесский филиал Государственного предприятия Администрация морских портов Украины (ГП "АМПУ") выступил заказчиком реконструкции причала №7 в Одесском морском порту. В результате тендера победителем стала компания ООО "Морбудпроект", которая уже производила аналогичные работы несколько лет назад.