Изменения на руководящих должностях: кто возглавил АМПУ и Укрводпуть

Загрузка судна в порту. Фото: АМПУ

В пятницу, 5 мая, были назначены новые руководители "Администрации морских портов Украины" и ГП "Укрводпуть". Согласно решению правительства, Юрий Литвин возглавил ГП "Администрация морских портов Украины", а Юрий Пушенко назначен руководителем "Укрводпути".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Юрий Литвин сосредоточит свое внимание на повышении эффективности Дунайского портового кластера, привлечении инвестиций в портовую отрасль и обеспечении готовности портов к возобновлению свободного коммерческого судоходства. Он также обязался обеспечить стабильную работу "зерновой инициативы".

Юрий Литвин возглавил ГП "АМПУ". Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

До того как возглавить Администрацию морских портов Украины, Юрий Литвин возглавлял ГП "Укрводпуть", где он реорганизовал работу предприятия, объединив функции государственных предприятий по обслуживанию и содержанию внутренних водных путей в рамках реформы.

Юрий Пушенко назначен руководителем Укрводпути. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Юрий Пушенко, который до этого был заместителем директора по экономическим вопросам, возглавит должность руководителя ГП "Укрводпуть". Его основной целью станет укрупнение функций предприятия, восстановление флота и внедрение европейских стандартов на внутреннем водном транспорте. Отдельным его фокусом станет привлечение инвестиций в развитие речного транспорта и взаимодействие с партнерами.

Напомним, одесский филиал Государственного предприятия Администрация морских портов Украины (ГП "АМПУ") выступил заказчиком реконструкции причала №7 в Одесском морском порту. В результате тендера победителем стала компания ООО "Морбудпроект", которая уже производила аналогичные работы несколько лет назад.