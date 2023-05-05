Зміни на керівних посадах: хто очолив "Адміністрацію морських портів України" та "Укрводшлях"

Завантаження судна в порті. Фото: АМПУ

У п'ятницю, 5 травня, було призначено нових керівників Адміністрації морських портів України та ДП "Укрводшлях". Згідно з рішенням уряду, Юрій Литвин очолив ДП "Адміністрація морських портів України", а Юрій Пушенко призначений керівником "Укрводшляху".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Юрій Литвин зосередить свою увагу на підвищенні ефективності Дунайського портового кластера, залученні інвестицій в портову галузь та забезпеченні готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства. Він також зобов'язався забезпечити стабільну роботу "Зернової ініціативи".

Юрій Литвин очолив ДП "АМПУ". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

До того, як очолити "Адміністрацію морських портів України", Юрій Литвин очолював ДП "Укрводшлях", де він реорганізував роботу підприємства, об'єднавши функції державних підприємств з обслуговування та утримання внутрішніх водних шляхів в рамках реформи.

Юрій Пушенко призначений керівником "Укрводшляху". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Юрій Пушенко, який до цього часу був заступником директора з економічних питань, очолить посаду керівника ДП "Укрводшлях". Його основною метою стане укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами.

Нагадаємо, одеська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ") виступила замовником реконструкції причалу №7 в Одеському морському порту. У результаті тендеру переможцем стала компанія ТОВ "Морбудпроект", яка вже проводила аналогічні роботи декілька років тому.