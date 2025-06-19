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Главная Одесса Менял данные призывников — на Одесчине задержан чиновник ТЦК

Менял данные призывников — на Одесчине задержан чиновник ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 13:27
Чиновник ТЦК в Одесской области корректировал данные призывников в системе "Оберег"
Фигурант на допросе. Фото: ГБР
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Чиновник Подольского ТЦК в Одесской области за деньги корректировал данные мужчин в системе "Оберіг". Правоохранители поймали его с поличным, фигуранту грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу. Незаконной схемой успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" подозреваемый брал с одного человека 3 тыс. долларов США. Благодаря ГБР часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть — подана в розыск.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем). Ему грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая сливала данные о блок-постах ТЦК в соцсеть. А также о мужчине, который дважды отказался от повестки.

Одесса ГБР Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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