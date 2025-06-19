Чиновник ТЦК в Одесской области корректировал данные призывников в системе "Оберег"

Фигурант на допросе. Фото: ГБР

Чиновник Подольского ТЦК в Одесской области за деньги корректировал данные мужчин в системе "Оберіг". Правоохранители поймали его с поличным, фигуранту грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу. Незаконной схемой успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" подозреваемый брал с одного человека 3 тыс. долларов США. Благодаря ГБР часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть — подана в розыск.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем). Ему грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая сливала данные о блок-постах ТЦК в соцсеть. А также о мужчине, который дважды отказался от повестки.