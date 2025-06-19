Посадовець ТЦК на Одещині коригував дані призовників в системі "Оберіг"

Фігурант на допиті. Фото: ДБР

Посадовець Подільського ТЦК на Одещині за гроші коригував дані чоловіків в системі "Оберіг". Правоохоронці піймали його на гарячому, фігуранту загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон. Незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" підозрюваний брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина — подана у розшук.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем). Йому загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка зливала дані про блок-пости ТЦК в соцмережу. А також про чоловіка, котрий двічі відмовився від повістки.