Посадовець ТЦК на Одещині коригував дані призовників в системі "Оберіг"

Змінював дані призовників — на Одещині затримано посадовця ТЦК
Посадовець Подільського ТЦК на Одещині за гроші коригував дані чоловіків в системі "Оберіг". Правоохоронці піймали його на гарячому, фігуранту загрожують чималі штрафи.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон. Незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" підозрюваний брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина — подана у розшук.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем). Йому загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка зливала дані про блок-пости ТЦК в соцмережу. А також про чоловіка, котрий двічі відмовився від повістки.
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