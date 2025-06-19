Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Змінював дані призовників — на Одещині затримано посадовця ТЦК

Змінював дані призовників — на Одещині затримано посадовця ТЦК

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 13:27
Посадовець ТЦК на Одещині коригував дані призовників в системі "Оберіг"
Фігурант на допиті. Фото: ДБР
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Посадовець Подільського ТЦК на Одещині за гроші коригував дані чоловіків в системі "Оберіг". Правоохоронці піймали його на гарячому, фігуранту загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон. Незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" підозрюваний брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина — подана у розшук.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем). Йому загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка зливала дані про блок-пости ТЦК в соцмережу. А також про чоловіка, котрий двічі відмовився від повістки.

Одеса ДБР Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації