Значительная часть Одессы осталась до вечера без света

Отсутствие света в квартире. Фото: УНИАН

Сегодня, 11 января, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть с 17:00 до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

Дальницкая 53/корп.1,

Кирпичнозаводская,

М. Малиновского,

Дальницкая,53,53/корп.5,

Люстдорфская дорога, 13,

2-я Лагерная,

Багрицкого,

Кристалловского,

Фигнер Веры,

пер. Кедровый 1, 1а, 1в, 15, 17,

Люстдорфская дорога, 13а, 15,

Бреуса, 37, 39, 43а

Весенняя, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,

Бреуса, 7,7а.

Северный РЭС:

пер. Л. Гинзбург 29-43,

Оранжерейный,

Хуторская,

Ак. Панкратовой,

Хавкина,

пер. Цементный,

Котляревского,

Круговая,

Геологическая, 9, 9а, 23а,

Степовая,

пер. Хуторский, 6, 6/3, 6/корп.3,

пер. Шебелинский,

пер. Хуторской,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-48, 49-105, 105а,

Дубовая Роща, 30-38, 51-57,

Макаренко, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,

Писарева, 28-40в,

Равенства 88-102, 91-195,

пер. 1-й Равенства 90,92,

пер. Абрикосовый, 1-29,

Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,

пер. Янтарный,

Академическая, 47а,

Тимирязева, 34,

Ахматовой,

Костанди,

Елочная,

пер. 2-й, 3-й Украинский,

пер. Новоукраинский,

Академическая,

Куприна,

Окружная,

2-й Академический,

Дачная,

Львовская,

Сумская, 3,

пер. Львовский,

Гаршина,

Хрустальная,

пер. 2-й Дачный,

пер. Летний, 5,

Равенства,

Китобойная, 6,

Александра Невского, 25а, 27,

Педагогическая, 21,

Тульская,

Черниговская,

2-й Китобойный,

Вертелецкого, 7б, 13,

Д. Донского,

Левкоева 1,7,7а,

Лядова,

Немировича-Данченко, 10, 11, 16,

Обильная,

Планетная, 30, 36а,

Прорезная, 5,5а,

Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Флотская, 4, 4а, 7,

пер. 1-й Обильный,

Флотский, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,

Архитектурная, 10, 12, 14, 14а,

Достоевского,

Планетная,

Тульская,

Флотская,

1-й, 2-й Китобойный пер.,

Крымский,

пер. Славы.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.