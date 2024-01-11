Значна частина Одеси залишилися до вечора без світла
Сьогодні, 11 січня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- Дальницька 53/корп.1,
- Цегельнозаводська,
- М. Малиновського,
- Дальницька,53,53/корп.5,
- Люстдорфська дорога, 13,
- 2-а Лагерна,
- Багрицького,
- Кристалівського,
- Фігнер Віри,
- пров. Кедровий 1, 1а, 1в,15,17,
- Люстдорфська дорога, 13а,15,
- Бреуса, 37, 39, 43а
- Весіння, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
- Бреуса 7,7а.
Північний РЕМ:
- пров. Л. Гінзбург 29-43,
- Оранжерейний,
- Хуторська,
- Ак.Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова,
- пров.Хуторський, 6, 6/3, 6/корп.3,
- пров. Шебелинський,
- пров. Хуторський,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-48, 49-105, 105а,
- Дубовий Гай 30-38, 51-57,
- Макаренка, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
- Писарева 28-40в,
- Рівності 88-102, 91-195,
- пров. 1-й Рівності 90,92,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
- пров. Янтарний,
- Академічна, 47а,
- Тімірязєва, 34,
- Ахматової,
- Костанді,
- Ялинкова,
- пров. 2-й,3-й Український,
- пров. Новоукраїнський,
- Академічна,
- Баштанна,
- Купріна,
- Окружна,
- 2-й Академічний,
- Дачна,
- Львівська,
- Сумська, 3,
- пров. Львівський,
- Гаршина,
- Дачна,
- Кришталева,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. Літній, 5,
- Рівний,
- Китобійна, 6,
- Олександра Невського, 25а, 27,
- Педагогічна, 21,
- Тульська,
- Чернігівська,
- 2-й Китобійний,
- Вертелецького, 7б, 13,
- Д. Донського,
- Левкоєва 1,7,7а,
- Лядова,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна,
- Планетна, 30, 36а,
- Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Флотська, 4, 4а, 7,
- пров. 1-й Рясний,
- Флотський, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
- Архітектурна, 10, 12, 14, 14а,
- Баштанна,
- Достоєвського,
- Планетна,
- Тульська,
- Флотська,
- 1-й, 2-й Китобійний пров.,
- Кримський,
- пров. Слави.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.
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