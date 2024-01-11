Значна частина Одеси залишилися до вечора без світла

Відсутність світла в квартирі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 11 січня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Дальницька 53/корп.1,

Цегельнозаводська,

М. Малиновського,

Дальницька,53,53/корп.5,

Люстдорфська дорога, 13,

2-а Лагерна,

Багрицького,

Кристалівського,

Фігнер Віри,

пров. Кедровий 1, 1а, 1в,15,17,

Люстдорфська дорога, 13а,15,

Бреуса, 37, 39, 43а

Весіння, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,

Бреуса 7,7а.

Північний РЕМ:

пров. Л. Гінзбург 29-43,

Оранжерейний,

Хуторська,

Ак.Панкратової,

Хавкіна,

пров. Цементний,

Котляревського,

Кругова,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова,

пров.Хуторський, 6, 6/3, 6/корп.3,

пров. Шебелинський,

пров. Хуторський,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-48, 49-105, 105а,

Дубовий Гай 30-38, 51-57,

Макаренка, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,

Писарева 28-40в,

Рівності 88-102, 91-195,

пров. 1-й Рівності 90,92,

пров. Абрикосовий, 1-29,

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,

пров. Янтарний,

Академічна, 47а,

Тімірязєва, 34,

Ахматової,

Костанді,

Ялинкова,

пров. 2-й,3-й Український,

пров. Новоукраїнський,

Академічна,

Баштанна,

Купріна,

Окружна,

2-й Академічний,

Дачна,

Львівська,

Сумська, 3,

пров. Львівський,

Гаршина,

Дачна,

Кришталева,

пров. 2-й Дачний,

пров. Літній, 5,

Рівний,

Китобійна, 6,

Олександра Невського, 25а, 27,

Педагогічна, 21,

Тульська,

Чернігівська,

2-й Китобійний,

Вертелецького, 7б, 13,

Д. Донського,

Левкоєва 1,7,7а,

Лядова,

Немировича-Данченка, 10, 11, 16,

Рясна,

Планетна, 30, 36а,

Прорізна, 5,5а,

Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Флотська, 4, 4а, 7,

пров. 1-й Рясний,

Флотський, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,

Архітектурна, 10, 12, 14, 14а,

Баштанна,

Достоєвського,

Планетна,

Тульська,

Флотська,

1-й, 2-й Китобійний пров.,

Кримський,

пров. Слави.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.