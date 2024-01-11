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Значна частина Одеси залишилися до вечора без світла

11 січня 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина Одеси залишилися до вечора без світла
Відсутність світла в квартирі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 січня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до з 17:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • Дальницька 53/корп.1,
  • Цегельнозаводська,  
  • М. Малиновського,
  • Дальницька,53,53/корп.5,
  • Люстдорфська дорога, 13,
  • 2-а Лагерна,
  • Багрицького,
  • Кристалівського,
  • Фігнер Віри,
  • пров. Кедровий 1, 1а, 1в,15,17,
  • Люстдорфська дорога, 13а,15,
  • Бреуса, 37, 39, 43а
  • Весіння, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
  • Бреуса 7,7а.

Північний РЕМ:

  • пров. Л. Гінзбург 29-43,
  • Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Ак.Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова,
  • пров.Хуторський, 6, 6/3, 6/корп.3,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. Хуторський,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-48, 49-105, 105а,
  • Дубовий Гай 30-38, 51-57,  
  • Макаренка, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
  • Писарева 28-40в,  
  • Рівності 88-102, 91-195,
  • пров. 1-й Рівності 90,92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
  • пров. Янтарний,
  • Академічна, 47а,
  • Тімірязєва, 34,
  • Ахматової,
  • Костанді,
  • Ялинкова,
  • пров. 2-й,3-й Український,
  • пров. Новоукраїнський,
  • Академічна,
  • Баштанна,
  • Купріна,
  • Окружна,
  • 2-й  Академічний,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Сумська, 3,
  • пров. Львівський,
  • Гаршина,
  • Дачна,
  • Кришталева,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. Літній, 5,
  • Рівний,
  • Китобійна, 6,
  • Олександра Невського, 25а, 27,
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська,
  • Чернігівська,
  • 2-й Китобійний,
  • Вертелецького, 7б, 13,  
  • Д. Донського,
  • Левкоєва 1,7,7а,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна,
  • Планетна, 30, 36а,
  • Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Флотська, 4, 4а, 7,
  • пров. 1-й Рясний,
  • Флотський, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
  • Архітектурна, 10, 12, 14, 14а,
  • Баштанна,
  • Достоєвського,
  • Планетна,
  • Тульська,
  • Флотська,
  • 1-й, 2-й Китобійний пров.,
  • Кримський,
  • пров. Слави.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
світло

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