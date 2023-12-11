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Значительная часть одесситов к вечеру осталась без света — причины

11 декабря 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Значительная часть одесситов к вечеру осталась без света — причины
Энергетик работает на сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 декабря, десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

  • ул. Прохоровская, 50-77,
  • ул. Степная, 1-31,
  • пер. Ониловой, 3-14,
  • сквер Старобазарный, 3,7,
  • ул. Троицкая, 45,47,
  • ул. Успенская, 60-105,
  • ул. Преображенская, 66,
  • пр-т Александровский, 27,
  • ул. Разумовского, 2-9,
  • ул. Садиковская, 37,
  • ул. Колонтаевская, 12,15,
  • ул. Южная, 27-48,
  • ул. Серова, 39,
  • сквер Серединский, 1

Северный РЭС:

  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • ул. Хуторская, 43-71,
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31,
  • ул. Круговая, 10-58,
  • ул. Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • ул. Химическая, 200-216.

Южный РЭС:

  • ул. Архитекторская, 20-24,
  • ул. Ильфа и Петрова, 61–63.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

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