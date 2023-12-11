Значна частина одеситів до вечора залишилася без світла — причини
Сьогодні, 11 грудня, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Прохоровська, 50-77,
- вул. Степова, 1-31,
- пров. Онілової, 3-14,
- сквер Старобазарний, 3,7,
- вул. Троїцька, 45,47,
- вул. Успенська, 60-105,
- вул. Преображенська, 66,
- пр-т Олександрівський, 27,
- вул. Розумовського, 2-9,
- вул. Садиковська, 37,
- вул. Колонтаївська, 12,15,
- вул. Південна, 27-48,
- вул. Сєрова, 39,
- сквер Серединський, 1
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-147,
- вул. Хуторська, 43-71,
- вул. Ак. Панкратової, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Хімічна, 200-216.
Південний РЕМ:
- вул. Архітекторська, 20-24,
- вул. Ільфа і Петрова, 61-63.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.
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