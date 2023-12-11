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Значна частина одеситів до вечора залишилася без світла — причини

11 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів до вечора залишилася без світла — причини
Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 грудня, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Прохоровська, 50-77,
  • вул. Степова, 1-31,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • сквер Старобазарний, 3,7,
  • вул. Троїцька, 45,47,
  • вул. Успенська, 60-105,
  • вул. Преображенська, 66,
  • пр-т Олександрівський, 27,
  • вул. Розумовського, 2-9,
  • вул. Садиковська, 37,
  • вул. Колонтаївська, 12,15,
  • вул. Південна, 27-48,
  • вул. Сєрова, 39,
  • сквер Серединський, 1

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1-147,
  • вул. Хуторська, 43-71,
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Хімічна, 200-216.

Південний РЕМ:

  • вул. Архітекторська, 20-24,
  • вул. Ільфа і Петрова, 61-63.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

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