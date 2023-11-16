Значительная часть одесситов осталась сегодня без света — где именно

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 ноября, сотни одесситов на проспекте Шевченко остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

ул. Котляревского, 12б,

ул. Крушельницкого, 1-37,2-30,

пер. Крушельницкой, 1-5,

пер. Людмилы Гинзбург, 1-9, 2-12,

ул. Гордиенко, 52,

ул. Мациевской, 2-44, 1-25а, 37,39,

ул. Известняка,1-47, 2-36,

ул. Известковый поселок, 4, 6,7,11,12,

ул. Праведников мира, 12-78, 18/1

пер. 1-й Известковый, 1-11,2-8,

пер. 1-й Юбилейный, 6,

пер. 7-й Наличный, 4-10, 10/а/1,

пер. Любашовский, 1-19,19/1,

пер. Ширяевский, 21,28,

ул. Владимира Винниченко, 26, 30, 32, 33, 35, 34, 36, 40, 43, 47, 49, 49а,

ул. Дальневосточная, 5-19, 8-18, 4б,

ул. Училищная, 22,26,

ул. Николая Михновского, 1-63, 21в, 2-16

ул. Промышленная, 8л,

ул. Декабристов, 16,

ул. Коцюбинского, 1-21,2-20,

ул. Стельмаха, 2-44, 3-43,

ул. Ширшова, 10-46,27-77,

пер. Севастопольский, 2-6,18,

ул. Салтыкова-Щедрина, 3, 4, 6, 9-25, 10-44, 41,

пер. 2-й Наличный, 1-11,2-12а,

пер. 3-й Наличный, 1-9,4-8,

пер. 7-й Наличный, 10а, б, в,

ул. Пассионарии, 1-21, 2-26,

пер. 1-й Наличный, 3-7,

пер. 4-й Наличный, 2-6а,3-7б,

пер. 5-й Наличный, 1-5, 2-4,

пер. 6-й Наличный, 2-6, 3-9,

спуск Латвийский, 1-27, 2-22,

ул. Беляевская, 1-9,2-6г,

ул. Тарутинская, 1-11, 2-10,

ул. Хуторская, 1-13, 2а-24, 81/1,93,94,94а,95г,

ул. Цебриковская, 1-13,2-8,

пер. Шахтинский, 25-31, 36-46,

ул. Агрономическая, 60-223,

пер. Мастерской, 1-9, 2-10б,

пер. Новый, 1-7, 2-14,

пер. Петра Колнышевского, 1,1а, 2-10,

ул. Бадаева, 1-67, 6-72,

ул. Ивана Мазепы, 20-40 4, 6а, 6б, 31-43,

ул. Слободская,4,13, 23-29, 23а, 23б, 24, 24а, 34-44, 12, 14, 1, 2а, 2б, 9, 11, 13, 15,

ул. 4-я 38-58,37,39,

пер. Оранжерейный, 1-19, 2-20,

ул. Тихая, 2-10, 3-11,

пер. Килевой, 1-9,2-6,

ул. Витрогонова, 16-30,17-31,

ул. Грина, 8-20, 11-23,

ул. Крылова,6а, 7-21, 8-18,

ул. Кольцевая, 2,7,10,12,

ул. Круговая,1-37,2-136,

пер. Шахтинский, 18-34, 21,23,

ул. Цебриковская, 6б,

ул. Лавковая, 2-52,1-47,

ул. Молодежная, 6а,2-28,1-49,

ул. Декабристов, 2-12,3-9,

ул. Никитина, 10-50,15-71,

ул. Ивана Мазепы, 8-26, 13-29,

ул. Ломоносова, 20,

ул. Мичурина, 1-44,

пер. Агрономический, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а,

ул. Матюшенко, 25-57, 26-58а,

ул. Саша Хорошенко, 21-53, 28-50,

ул. Матюшенко, 38а,

ул. Лиственная, 10б,

ул. Мичурина, 21-43,

ул. Декабристов, 13-49, 46-50,

ул. Тихая, 12-52,13-47,

пер. 3-й Ступенчатый, 11,

пер. Мастерской, 11,

пер. Круговой, 1а-13, 2-12,

ул. Гордиенко, 31–61,34–70.

Центральный РЭС:

ул. Заславского, 3, 4, 5, 6, 6/8, 6/корп.8, 7, 8, 10, 10/корп.12,

ул. Базарная, 114,

ул. Успенская 119, 121, 123, 127, 127/корп.3,129,

ул. Утесова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

ул. Пишоновская, 37.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света — украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.