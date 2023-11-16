Значна частина одеситів залишилася сьогодні без світла — де саме
Сьогодні, 16 листопада, сотні одеситів на проспекті Шевченко залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- вул. Котляревського, 12б,
- вул. Крушельницького, 1-37,2-30,
- пров. Крушельницькій, 1-5,
- пров. Людмили Гінзбург, 1-9, 2-12,
- вул. Гордієнка, 52,
- вул. Мацієвської, 2-44, 1-25а, 37,39,
- вул. Вапняна,1-47, 2-36,
- вул. Вапняне селище, 4, 6,7,11,12,
- вул. Праведників світу, 12-78, 18/1
- пров. 1-й Вапняний, 1-11,2-8,
- пров. 1-й Ювілейний, 6,
- пров. 7-й Наявний, 4-10, 10/а/1,
- пров. Любашовський, 1-19,19/1,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- вул. Володимира Винниченка, 26, 30, 32, 33, 35, 34, 36, 40, 43, 47, 49, 49а,
- вул. Далекосхідна, 5-19, 8-18, 4б,
- вул. Училищна, 22,26,
- вул. Миколи Міхновського, 1-63, 21в, 2-16
- вул. Промислова, 8л,
- вул. Декабристів, 16,
- вул. Коцюбинського, 1-21,2-20,
- вул. Стельмаха, 2-44, 3-43,
- вул. Ширшова, 10-46,27-77,
- пров. Севастопольський, 2-6,18,
- вул. Салтикова-Щедріна, 3, 4, 6, 9-25, 10-44, 41,
- пров. 2-й Наявний, 1-11,2-12а,
- пров. 3-й Наявний, 1-9,4-8,
- пров. 7-й Наявний 10а, б, в,
- вул. Пасіонарії, 1-21, 2-26,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 4-й Наявний, 2-6а,3-7б,
- пров. 5-й Наявний, 1-5, 2-4,
- пров. 6-й Наявний, 2-6, 3-9,
- узвіз Латвійський, 1-27, 2-22,
- вул. Біляївська, 1-9,2-6г,
- вул. Тарутинська, 1-11, 2-10,
- вул. Хуторська, 1-13, 2а-24, 81/з_1,93,94,94а,95г,
- вул. Цебриковська, 1-13,2-8,
- пров. Шахтинський, 25-31, 36-46,
- вул. Агрономічна, 60-223,
- пров. Мастерській, 1-9, 2-10б,
- пров. Новий, 1-7, 2-14,
- пров. Петра Колнишевського, 1,1а, 2-10,
- вул. Бадаєва, 1-67, 6-72,
- вул. Івана Мазепи, 20-40 4, 6а, 6б, 31-43,
- вул. Слобідська,4,13, 23-29, 23а, 23б, 24, 24а, 34-44, 12, 14, 1, 2а, 2б, 9, 11, 13, 15,
- вул. 4-а 38-58,37,39,
- пров. Оранжерейний, 1-19, 2-20,
- вул. Тиха, 2-10, 3-11,
- пров. Кілевий, 1-9,2-6,
- вул. Вітрогонова, 16-30,17-31,
- вул. Гріна, 8-20, 11-23,
- вул. Крилова,6а, 7-21, 8-18,
- вул. Кільцева, 2,7,10,12,
- вул. Кругова,1-37,2-136,
- пров. Шахтинський, 18-34, 21,23,
- вул. Цебриковська, 6б,
- вул. Лавкова, 2-52,1-47,
- вул. Молодіжна, 6а,2-28,1-49,
- вул. Декабристів, 2-12,3-9,
- вул. Нікітіна, 10-50,15-71,
- вул. Івана Мазепи, 8-26, 13-29,
- вул. Ломоносова, 20,
- вул. Мічуріна, 1-44,
- пров. Агрономічний, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а,
- вул. Матюшенка, 25-57, 26-58а,
- вул. Сашка Хорошенко, 21-53, 28-50,
- вул. Матюшенка, 38а,
- вул. Листяна 10б,
- вул. Мічуріна, 21-43,
- вул. Декабристів, 13-49, 46-50,
- вул. Тиха, 12-52,13-47,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. Мастерській, 11,
- пров. Круговий, 1а-13, 2-12,
- вул. Гордієнка, 31-61,34-70.
Центральний РЕМ:
- вул. Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 6/корп.8, 7, 8, 10, 10/корп.12,
- вул. Базарна, 114,
- вул. Успенська 119, 121, 123, 127, 127/корп.3,129,
- вул. Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
- вул. Пішонівська, 37.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.
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