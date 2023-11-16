Значна частина одеситів залишилася сьогодні без світла — де саме

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 листопада, сотні одеситів на проспекті Шевченко залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:

вул. Котляревського, 12б,

вул. Крушельницького, 1-37,2-30,

пров. Крушельницькій, 1-5,

пров. Людмили Гінзбург, 1-9, 2-12,

вул. Гордієнка, 52,

вул. Мацієвської, 2-44, 1-25а, 37,39,

вул. Вапняна,1-47, 2-36,

вул. Вапняне селище, 4, 6,7,11,12,

вул. Праведників світу, 12-78, 18/1

пров. 1-й Вапняний, 1-11,2-8,

пров. 1-й Ювілейний, 6,

пров. 7-й Наявний, 4-10, 10/а/1,

пров. Любашовський, 1-19,19/1,

пров. Ширяєвський, 21,28,

вул. Володимира Винниченка, 26, 30, 32, 33, 35, 34, 36, 40, 43, 47, 49, 49а,

вул. Далекосхідна, 5-19, 8-18, 4б,

вул. Училищна, 22,26,

вул. Миколи Міхновського, 1-63, 21в, 2-16

вул. Промислова, 8л,

вул. Декабристів, 16,

вул. Коцюбинського, 1-21,2-20,

вул. Стельмаха, 2-44, 3-43,

вул. Ширшова, 10-46,27-77,

пров. Севастопольський, 2-6,18,

вул. Салтикова-Щедріна, 3, 4, 6, 9-25, 10-44, 41,

пров. 2-й Наявний, 1-11,2-12а,

пров. 3-й Наявний, 1-9,4-8,

пров. 7-й Наявний 10а, б, в,

вул. Пасіонарії, 1-21, 2-26,

пров. 1-й Наявний, 3-7,

пров. 4-й Наявний, 2-6а,3-7б,

пров. 5-й Наявний, 1-5, 2-4,

пров. 6-й Наявний, 2-6, 3-9,

узвіз Латвійський, 1-27, 2-22,

вул. Біляївська, 1-9,2-6г,

вул. Тарутинська, 1-11, 2-10,

вул. Хуторська, 1-13, 2а-24, 81/з_1,93,94,94а,95г,

вул. Цебриковська, 1-13,2-8,

пров. Шахтинський, 25-31, 36-46,

вул. Агрономічна, 60-223,

пров. Мастерській, 1-9, 2-10б,

пров. Новий, 1-7, 2-14,

пров. Петра Колнишевського, 1,1а, 2-10,

вул. Бадаєва, 1-67, 6-72,

вул. Івана Мазепи, 20-40 4, 6а, 6б, 31-43,

вул. Слобідська,4,13, 23-29, 23а, 23б, 24, 24а, 34-44, 12, 14, 1, 2а, 2б, 9, 11, 13, 15,

вул. 4-а 38-58,37,39,

пров. Оранжерейний, 1-19, 2-20,

вул. Тиха, 2-10, 3-11,

пров. Кілевий, 1-9,2-6,

вул. Вітрогонова, 16-30,17-31,

вул. Гріна, 8-20, 11-23,

вул. Крилова,6а, 7-21, 8-18,

вул. Кільцева, 2,7,10,12,

вул. Кругова,1-37,2-136,

пров. Шахтинський, 18-34, 21,23,

вул. Цебриковська, 6б,

вул. Лавкова, 2-52,1-47,

вул. Молодіжна, 6а,2-28,1-49,

вул. Декабристів, 2-12,3-9,

вул. Нікітіна, 10-50,15-71,

вул. Івана Мазепи, 8-26, 13-29,

вул. Ломоносова, 20,

вул. Мічуріна, 1-44,

пров. Агрономічний, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а,

вул. Матюшенка, 25-57, 26-58а,

вул. Сашка Хорошенко, 21-53, 28-50,

вул. Матюшенка, 38а,

вул. Листяна 10б,

вул. Мічуріна, 21-43,

вул. Декабристів, 13-49, 46-50,

вул. Тиха, 12-52,13-47,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. Мастерській, 11,

пров. Круговий, 1а-13, 2-12,

вул. Гордієнка, 31-61,34-70.

Центральний РЕМ:

вул. Заславського, 3, 4, 5, 6, 6/8, 6/корп.8, 7, 8, 10, 10/корп.12,

вул. Базарна, 114,

вул. Успенська 119, 121, 123, 127, 127/корп.3,129,

вул. Утьосова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

вул. Пішонівська, 37.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.