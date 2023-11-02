Значительная часть одесситов останется завтра без воды и света

Знак аварийных работ. Фото: google.

Ночью 3 ноября большинство жителей Одессы останутся без водо- и электроснабжения до шести утра. Это связано с необходимостью смены аварийной опоры КП "Одесгорэлектротранс".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с отключением электроэнергии в части г. Одесса для проведения ремонтных работ работниками КП "Одесгорэлектротранс" будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Киевского и Хаджибейского районов города Одессы", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

Киевский и Хаджибейский районы,

с. Лиманка,

с. Красный хутор,

ж/м "Радужный",

ж/м "Совиньон 1-5",

ж/м "Черноморка",

ЖКУ "Таирово".

Где не будет света

1-я линия 4-й ст.Люстдорфской дороги 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8,8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17 , 17а, 19, 19а, 19б, 21,21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49;

4 ст.Люст.дороги автостоянка "Светофор" 17/корп.7;

4-я ст.Люстдорфской дор.ГСК "Дюк" 34а;

ул. Авдеева-Черноморского, 122, 122/корп.3, 122/корп.4,122а, 122б, 122в, 122д, 126а, 141, 161, 118, 120, 145, 114 9а, 149г, 151, 153, 155, 157, 157/корп.1, 157/корп.4, 157/корп.7, 159, 163, 165;

ул. Академика Королева, 20, 24;

ул. Академика Филатова, 11, 23а, 25, 27, 7, 86, 9, 1, 5/корп.2,5/корп.3, 7/корп.3, 21, 23, 23б, 29б, 31а, 3/корп .2, 31, 33, 33а,33б, 35, 37, 37а, 39, 41, 35а, 49, 51, 53, 55, 57, 76, 78, 84, 80, 82, 82/корп.2, 8 , 90, 92, 94, 92/корп.2.

ул. Березова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14,15/4, 18,4а, 15/1, 15/2, 15/ 3, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22,22а, 22б, 23, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а,48;

ул. Ванцетти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14,15, 17, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 42а, 46, 48, 52, 16, 18, 20, 21, 21а, 21б, 54;

ул. Варненская, 12/корп.3, 14/корп.2, 17, 17/корп.2, 17а, 17/корп.3, 17/корп.4, 17/корп.6, 17г, 19/8, 19/ корп.8, 19д, 19/корп.1, 19а, 23, 25, 5/корп.3, 7б, 7г, 1, 11, 13, 12/корп.2, 12/корп.4, 12а, 12б, 13/корп.2, 15, 15а, 14/корп.3, 16, 16/2, 16/корп.1, 16/корп.2, 16/корп.3, 16/корп.4, 20, 17д, 19/к.г, 19/корп.2, 19/корп.3, 19/корп.4, 19г, 18, 18/корп.2, 18/5, 18/корп.5, 18/корп.3, 18/корп.4, 18/корп.4, 2,2/корп.2, 2/корп.3,4, 22, 25,25/корп.2, 3, 3г, 5, 5/корп.2, 6, 8, 8а, 10, 10а, 7, 7/корп.2, 7а, 9,7/корп.3, 7/корп.4, 7в;

ул. Васнецова, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 10, 12, 14, 15,16, 16а, 17, 19, 23, 25, 27, 21;

ул. Вертелецкого, 47в, 50;

ул. Генерала Петрова, 16, 2, 22а, 22б, 28, 30, 2а, 4, 4а, 6, 49/корп.1, 49/корп.2, 49, 52, 58, 53, 55, 54, 56/корп .2, 57, 61, 64, 66, 70, 76, 68/корп.2, 7/корп.3, 7/корп.4, 76, 78, 1, 13, 15, 17,17/корп.2 , 18а, 19, 21, 23/корп.1, 23/гар, 23/корп.2, 23/корп.3,23/корп.4, 23г/корп.5, 27/корп.1, 27/корп .2, 27/корп.3, 27/корп.4, 29, 23/корп.5, 26, 27/корп.2, 27/корп.5, 27/корп.6, 31,33, 35, 36, 38, 40, 37/43, 37/корп.43, 39, 41, 45, 42, 44, 46, 47, 48, 5, 5а, 7, 7/корп.1, 7/корп.2, 50 , 50а, 59а, 68, 74, 74/корп.2, 8,10, 9, 9/корп.2, 11, 11/корп.2;

ул. Героев Крут, 2/корп.5, 20а, 20а/корп.41, 20в, 39/корп.2,39/корп.3, 33а, 41, 1, 3, 5, 15а, 18, 2, 2/корп .2, 2/корп.3, 2/корп.4, 20, 20б, 22, 24, 26, 28а, 25, 26, 30, 32, 32а, 34, 34/23, 34/корп.25, 34 /корп.27, 34/корп.29, 34к/корп.25, 34к/корп.27, 34к/корп.29, 36, 33, 45а, 35, 37, 39, 45, 47, 38, 40, 42 , 44, 46, 4, 43,49, 52, 54, 6, 8, 8б, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;

ул. Глазунова, 1, 1/корп.2, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8/корп.1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16;

ул. Дмитрия Донского, 14, 24/корп.1, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32,32/корп.3, 32а, 32б, 34, 34а, 36а, 38/40, 42, 44, 46, 48 , 49, 50,50а, 51, 51а, 53, 55, 55а, 55б, 61, 61а, 61б, 61в, 63, 65/1, 65а, 65б, 65в, 67, 69, 73, 7 , 75, 52/корп.3, 52а, 54, 56, 58,60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 75а, 75б, 76, 77, 78, 7 .1, 78г, 79, 80, 81, 81а, 81б, 82а, 82б, 83, 83/корп.2, 83/корп.3, 84, 85, 86, 87, 88, 89а, 89б, 90, , 92, 92а, 93, 93а, 93б,94, 95, 95/1, 96, 96/корп.1, 96/корп.2, 96а, 98/корп.100, 99, 100,101, 102, 103 , 107, 109, 109а, 111, 111в, 113, 115, 115б, 52б, 57;

ул. Жаботинского, 48, 48а, 48в, 48г, 50, 52, 52ж, 52а, 71,73, 73/корп.1, 75, 77, 77а, 81, 69;

ул. Жасминова, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а;

ул. Ивана и Юрия Лип, 24, 30, 40, 66, 70, 1, 15, 17, 19, 21, 16,18, 20, 22, 26, 23, 25, 27, 29, 31, 3, 5, 7 , 32, 34, 38, 42/корп.;

ул. Инглези, 12/корп.3, 12, 12/корп.2, 12/корп.3, 14, 15а, 16, 18, 2/корп.1, 2/корп.2, 20, 3/корп.1, 6/корп.1, 8, 10, 10/корп.2;

ул. Ицхака Рабина, 1, 12, 18, 25, 35, 41, 5/гар, 5, 14, 16, 17, 19,21, 23, 22, 27, 29, 31, 33, 37, 3, 39а, 43 , 47, 51, 53, 55, 4, 57, 59,61, 7/корп.1, 9, 11, 13, 15;

ул. Китобойная 48а, 49, 49г, 50, 50а, 50б, 51, 52, 52в, 52г, 53,53/1, 53а, 54, 55, 55а, 55в, 56, 57, 59а, 5 , 61, 61а, 61б, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 68, 69, 69а, 70а, 71, 71а, 72, 74, 75, 77а, , 77б, 77г, 78, 78а, 79, 79б, 80,81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 87б, 88, 90, 93, 94, 120 , 104, 106, 106а, 108, 110;

ул. Космонавта Комарова, 4а, 1, 1/корп.2, 1а/корп.2, 1б, 1в,3, 3а, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 15, 15а, 15б , 17, 17а, 19,21, 21в, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б, 29в, 29г, 31,31а, 31б, 33а, 33 , 33в, 41, 2, 2а, 4, 4а, 6, 31/д/1, 8а, 10/4, 10/корп.1, 10/корп.2, 10/корп.3, 10/корп.4 ;

ул. Космонавтов, 42, 46, 64, 11в, 13, 13а, 13б, 15, 14, 16, 18, 17, 19/корп.1, 19/корп.2, 19/корп.3, 21/4, 21/ корп.3, 21/корп.4, 20, 24, 21/корп.1, 21/корп.2, 22, 26, 23/корп.1, 23/корп.2, 23/корп.3, 25/ корп.1, 25/корп.2, 25/корп.3, 27/корп.1, 27/корп.2,27/корп.3, 23/корп.4, 23/корп.5, 25/корп. 4, 27/корп.4, 28, 29,29/1, 29/корп.1, 29/корп.2, 31, 31/корп.2, 33, 29/корп.3, 31/корп.3, 30, 31/корп.4, 31/корп.5, 38, 38а, 40, 44, 48, 52, 54, 56, 56, 58, 56а, 66, 58/корп.2, 62, 62/корп. 2, 66, 68;

ул. Краснова, 11а, 11, 13, 15, 17, 9;

ул. Левкоева, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14,14а, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 2 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32,32а, 32б, 32в;

ул. Линейная, 2, 3, 4, 7, 8, 8а, 10;

ул. Луганская, 14б;

ул. Люстдорфская дорога, 86а, 27, 27/12в, 27/17/корп.3,27/1а, 27/32, 27/б.4-б, 27/корп.1, 27/корп.10, 27/корп .11, 27/корп.12, 27/корп.13, 27/корп.14, 27/корп.15, 27/корп.16, 27/корп.17, 27/корп.18, 27/корп.19 , 27/корп.2, 27/корп.20, 27/корп.21, 27/корп.22, 27/корп.23, 27/корп.24, 27/корп.25, 27/корп.26, 27 /корп.27, 27/корп.28, 27/корп.29, 27/корп.3, 27/корп.30, 27/корп.31, 27/корп.32, 27/корп.33, 27/корп. .34, 27/корп.35, 27/корп.36, 27/корп.37, 27/корп.38, 27/корп.39, 27/корп.4, 27/корп.40, 27/корп.42 , 27/корп.43, 27/корп.44, 27/корп.45, 27/корп.46, 27/корп.47, 27/корп.48, 27/корп.49, 27/корп.5, 27 /корп.50, 27/корп.51, 27/корп.52, 27/корп.53, 27/корп.54, 27/корп.55, 27/корп.6, 27/корп.7, 27/корп. .8, 27/корп.9,27/корп.94, 94, 57, 57/59, 57/корп.59, 57а, 63, 63/корп.1, 65,69а, 71, 71а, 73, 73а , 75, 75а, 75б, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 89а, 115а, 88, 88а, 88б, 88в, 91, 93, 93а, 95, 97, 97а, 9 , 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 121а, 155, 92, 92/а- 51, 92/корп.2, 92а/корп.193 , 92в, 128, 140;

ул. Маршала Бабаджаняна, 40, 68/корп.1, 70, 72, 74;

ул. Маршала Малиновского, 67, 69, 71, 71/корп.1;

ул. Маршрутная, 5, 5б, 7, 7в, 9, 1, 1а, 3;

ул. Минская, 2, 2а, 2б, 6, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а;

ул. Неделина, 111, 57а;

ул. Рясная, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 33/а/1, 33б, 33в, 34, 36, 36а,36в, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 42/1, 43, 44,45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 47б/корп.1, 48а, 49, 51, 52, 52а, 53, 54 55а, 57, 57а, 59, 59а, 59б, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, 69а, 69б, 71, 73, 75, 56, 57/б/1, 57а, 57б, 2, 60, 60а, 62, 64, 64/1,64а, 64б, 64в, 66, 66а, 68, 68/а/1, 68а, 70, 70а, 72, 74, 75, 76, 77,78 78а, 78б, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/корп.1, 88, 88а, 89,89а, 90, 91, 93, 95, 95а, 97, 101 103, 103а, 105, 107, 109, 68, 68а, 68б, 68в, 68г, 90, 99, 111;

ул. Александра Невского, 44а;

ул. Палубная, 9/корп.4, 9, 9/корп.1, 9/корп.2, 9/корп.3;

ул. Петрашевского, 31, 33, 39, 39/корп.1, 50, 50а, 52, 54, 56,58, 60, 62, 64, 66, 68, 41, 43, 72, 74, 76/корп.1, 76/корп.2, 70;

ул. Планетная, 26а, 32, 33, 34а, 34б, 34в, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 37, 38, 38г, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 41 41а, 42, 43,43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48/1, 48/корп.2, 48а, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 5 53б, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61,61а, 62, 63, 64, 65, 66, 66/уч2, 68, 70, 71, 72, 73, 74 77, 78,79, 79б, 80, 81, 81а, 81б, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97,97а, 99, 101;

ул. Прорезная, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/корп.1, 8, 9, 10,11а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23;

ул. Пшеничная, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Радостная, 1, 3, 5, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20,20а, 22, 22а, 24, 25, 26, 28, 30, 21, 2 25, 31;

ул. Розовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15,16, 16б, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 27, 28, 28а, 28б, 30, 31а, 32,34, 35, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а

ул. Ромашкова, 15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 30,30а, 31, 31/корп.2, 32, 32а, 33, 34, 34а, 36 38, 40, 40б, 40в, 40г, 42, 44, 46, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 71;

ул. Сакко, 1, 7, 10, 11, 11а, 12/корп.1, 12а, 13, 14, 14а, 16, 16а,18а, 20, 22, 24, 24а, 26;

ул. Рассветная, 1, 2, 2/корп.1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9,10, 10/корп.1, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/корп.2, 26в, 27 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50,50а, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/корп.1, 54/корп.2, 55, 55а, 56,57, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77,79, 79а;

ул. Святослава Рихтера, 2, 2б, 2в, 2б, 4, 4а, 7, 9, 11, 13, 15,15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 ;

ул. Сибирская, 3, 3е, 5, 5ж, 1, 2, 4, 4г, 6, 6д;

ул. Сельская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10;

ул. 9, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6г, 7,7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, Сурикова, 14 15, 15а, 16, 16/корп.1, 16а, 17,18, 19, 19а, 19в, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 2 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32/корп.2, 33, 34, 35, 35б, 36, 37,37а, 38,/ара корп.2, 40;

ул. Толбухина, 120, 120в, 122, 126, 126а, 126б, 126в, 126в/корп.2, 126г, 126е, 128, 128а, 128б, 128в, 128г, 1 , 132б, 132в, 132г, 132е, 134, 136, 138, 140, 142.

ул. Фонтанская дорога, 14/1;

ул. Шклярука, 2, 4, 1, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3м, 5, 6, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 10в/корп. 3, 4, 4а, 10, 10/в/1, 10а, 10б, 10в, 10в/корп.2, 10д, 11, 11а, 12а, 12б;

ул. Ефима Геллера, 73/а/2, 73а, 78, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 85,87, 87а, 87б, 87в, 91, 91а, 92, 92а, 93, 94, 9 , 95а, 96,96/а, 96в, 96в, 96г, 96е, 97, 97а, 97б, 98, 99, 99/корп.1, 99/корп.2, 99б, 100, 100/корп.2, 1 /корп.3, 100а, 102, 104, 104/корп.2, 106;

пл. Независимости 3;

пер. 1-й Аэродромный, 1, 1/корп.2, 1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 4;

пер. 1-й Глазунова 1а;

пер. 1-й Кандинского Василия, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

пер. 1-й Сурикова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 5

пер. 1-й Тупиковый, 1, 2, 4, 4а, 5;

пер. 2-й Аэродромный, 3, 3/корп.2, 3а, 3б, 3в, 3д, 4, 4/корп.6,4а, 4б, 4б/корп.1, 4в, 4г, 5, 5а, 5в, 6 , 7, 8, 8/корп.1, 8а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 12б;

пер. 2-й Васнецова, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12а;

пер. 2-й Глазунова 5;

пер. 2-й Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19;

пер. 2-й Рясной 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а,12, 14, 14а, 16, 18, 20;

пер. 2-й Сурикова 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7;

пер. 2-й Тупиковый 1а, 3а, 3б, 5, 7, 13/б/1, 13б, 15, 32;

пер. 3-й аэродромный 4, 4б, 4г, 6, 8, 8а;

пер. 3-й Кандинского1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18;

пер. 4-й Александра Невского 7б, 7в;

пер. 4-й Ульяновский, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;

пер. 5-й Кандинского Василия 14а, 19;

пер. 5-й Ульяновский,1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19а;

пер. Авиаторов 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а;

пер. Березовый 1,2;

пер. Ванцетти 13пер. Вишневского 3, 1, 9, 11, 11/корп.2, 11/корп.3, 13, 13/корп.1, 14, 15, 17, 5;

пер. Глазунова 3а, 4;

пер. Машиностроительный, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 14, 16;

пер. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 28в;

пер. Прорезной 27;

пер. Технический, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15;

пер. Тупиковый 7;

пер. Ульяновский, 4, 15а;

просп. Адмиральский 1в, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37;

просп. Небесной сотни 10, 14, 12, 3а/корп.1, 3а/корп.2, 3а/корп.3, 3а/корп.4, 3а/корп.5, 3а/корп.6, 3а/корп.7, 3а/корп.8, 3а/корп.9, 4, 4а, 8;

тупик 1-й Аэродромный 3.

В ДТЭК Одесские электросети отмечают, что обеспечат светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры там, где это возможно.

Напомним, сегодня значительная часть одесситов останется без воды на длительное время. Жителей Киевского и Пересыпского районов предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00.