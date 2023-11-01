Частина одеситів залишиться без води майже на добу

Люди стоять у черзі в бювет. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського та Пересипського районів попередили, що водопостачання припинять з 9:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.

Де не буде води

вул. Дача Ковалевського — усі будинки;

вул. Марії Демченко, 1, 2, 3;

пров.Амундсена — усі будинки;

вул. Саксаганського — усі будинки;

вул. Горіхова — усі будинки;

вул. Садовського — усі будинки;

вул. Правди — усі будинки;

вул. Естафетна — усі будинки;

вул. Естонська — усі будинки;

вул. Танфільєва — усі будинки;

вул. Якутська, — усі будинки;

вул. Ямська, — усі будинки;

вул. Просвіти, — усі будинки;

вул. Стражеска — усі будинки;

просп. Добровольського, 123-151, 112-128;

вул. Давида Ойстраха, 1, 2;

Генерала Бочарова, 2-8;

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що з 1 листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься. Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах.