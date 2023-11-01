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Аварійні відключення — частина одеситів залишиться без води майже на добу

1 листопада 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишиться без води майже на добу
Люди стоять у черзі в бювет. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 2 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського та Пересипського районів попередили, що водопостачання припинять з 9:00 до 22:00. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку  з необхідністю проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні. 

 Де не буде води

  • вул. Дача Ковалевського — усі будинки; 
  • вул. Марії Демченко, 1, 2, 3;
  • пров.Амундсена — усі будинки; 
  • вул. Саксаганського — усі будинки; 
  • вул. Горіхова — усі будинки; 
  • вул. Садовського — усі будинки; 
  • вул. Правди — усі будинки;
  • вул. Естафетна — усі будинки; 
  • вул. Естонська — усі будинки;
  • вул. Танфільєва — усі будинки;
  • вул. Якутська, — усі будинки;
  • вул. Ямська, — усі будинки;
  • вул. Просвіти, — усі будинки;
  • вул. Стражеска — усі будинки;
  • просп. Добровольського, 123-151, 112-128;
  • вул. Давида Ойстраха, 1, 2;
  • Генерала Бочарова, 2-8;

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що з 1 листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься. Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах. 

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