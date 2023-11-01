Аварійні відключення — частина одеситів залишиться без води майже на добу
Завтра, 2 листопада, значна частина одеситів залишиться без води на тривалий час. Мешканців Київського та Пересипського районів попередили, що водопостачання припинять з 9:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам буде припинено подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де не буде води
- вул. Дача Ковалевського — усі будинки;
- вул. Марії Демченко, 1, 2, 3;
- пров.Амундсена — усі будинки;
- вул. Саксаганського — усі будинки;
- вул. Горіхова — усі будинки;
- вул. Садовського — усі будинки;
- вул. Правди — усі будинки;
- вул. Естафетна — усі будинки;
- вул. Естонська — усі будинки;
- вул. Танфільєва — усі будинки;
- вул. Якутська, — усі будинки;
- вул. Ямська, — усі будинки;
- вул. Просвіти, — усі будинки;
- вул. Стражеска — усі будинки;
- просп. Добровольського, 123-151, 112-128;
- вул. Давида Ойстраха, 1, 2;
- Генерала Бочарова, 2-8;
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що з 1 листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься. Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах.
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