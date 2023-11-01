Часть одесситов останется без воды почти в сутки

Люди стоят в очереди в бювете. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского и Пересыпского районов предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 9:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

ул. Дача Ковалевского — все дома;

ул. Марии Демченко, 1, 2, 3;

пер. Амундсена — все дома;

ул. Саксаганского — все дома;

ул. Ореховая — все дома;

ул. Садовского — все дома;

ул. Правды — все дома;

ул. Эстафетная — все дома;

ул. Эстонская — все дома;

ул. Танфильева — все дома;

ул. Якутская — все дома;

ул. Ямская — все дома;

ул. Просвещения — все дома;

ул. Стражеская — все дома;

просп. Добровольского, 123-151, 112-128;

ул. Давида Ойстраха, 1, 2;

Генерала Бочарова, 2-8;

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что с 1 ноября для некоторых одесситов увеличится тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься. Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.