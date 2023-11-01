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Аварийные отключения – часть одесситов останется без воды почти в сутки

1 ноября 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов останется без воды почти в сутки
Люди стоят в очереди в бювете. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 2 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского и Пересыпского районов предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 9:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • ул. Дача Ковалевского — все дома;
  • ул. Марии Демченко, 1, 2, 3;
  • пер. Амундсена — все дома;
  • ул. Саксаганского — все дома;
  • ул. Ореховая — все дома;
  • ул. Садовского — все дома;
  • ул. Правды — все дома;
  • ул. Эстафетная — все дома;
  • ул. Эстонская — все дома;
  • ул. Танфильева — все дома;
  • ул. Якутская — все дома;
  • ул. Ямская — все дома;
  • ул. Просвещения — все дома;
  • ул. Стражеская — все дома;
  • просп. Добровольского, 123-151, 112-128;
  • ул. Давида Ойстраха, 1, 2;
  • Генерала Бочарова, 2-8;

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что с 1 ноября для некоторых одесситов увеличится тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься. Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.

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