Аварийные отключения – часть одесситов останется без воды почти в сутки
Завтра, 2 ноября, значительная часть одесситов останется без воды длительное время. Жителей Киевского и Пересыпского районов предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 9:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам будет прекращена подача воды", — говорится в сообщении.
Где не будет воды
- ул. Дача Ковалевского — все дома;
- ул. Марии Демченко, 1, 2, 3;
- пер. Амундсена — все дома;
- ул. Саксаганского — все дома;
- ул. Ореховая — все дома;
- ул. Садовского — все дома;
- ул. Правды — все дома;
- ул. Эстафетная — все дома;
- ул. Эстонская — все дома;
- ул. Танфильева — все дома;
- ул. Якутская — все дома;
- ул. Ямская — все дома;
- ул. Просвещения — все дома;
- ул. Стражеская — все дома;
- просп. Добровольского, 123-151, 112-128;
- ул. Давида Ойстраха, 1, 2;
- Генерала Бочарова, 2-8;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что с 1 ноября для некоторых одесситов увеличится тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься. Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.
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