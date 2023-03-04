"Знайте героев в лицо": в Одессе устроили акцию в поддержку военнопленных
В Одессе в Городском саду открыли фотовыставку. Акция в поддержку военнопленных защитников Мариуполя.
Об этом сообщает Суспільне.
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В Горсаду выставлены стенды с фотографиями защитников Мариуполя, которые находятся в плену. Организаторы утверждают, что фотографии были отправлены родственниками военных со всей Украины. Выставку посетили не только родственники пленных военных, но и бывшие военнопленные. Стенды стали напоминанием о тех, кто борется за национальную безопасность и отчаянно сражается за будущее страны.
Судьба военнопленных
В ходе презентации цикла из трех документальных фильмов "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что часть защитников острова Змеиный, Мариуполя и "Азовстали" находятся в плену россии. При этом Украина продолжает работать над их возвращением домой.
Напомним, Украине удалось вернуть из российского плена 100 защитников и одного гражданского. Многие из героев получили ранения разной тяжести.
Также мы писали, что 4 февраля произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины. Также удалось вернуть тела погибших иностранных добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.
Тем временем украинские военные, которые находятся или находились в плену в российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей. Государственные выплаты будут разовые, пока ожидается принятие этого решения в Одесском облсовете.