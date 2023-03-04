В Одесі влаштували акцію на підтримку військовополонених

В центрі міста з’явились стенди в фото українських захисників

В Одесі у Міському саду відкрили фотовиставку. Акція на підтримку військовополонених захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Суспільне.

У Міськсаду виставлені стенди з фотографіями захисників Маріуполя, які перебувають в полоні. Організатори стверджують, що світлини були надіслані родичами військових з усієї України. Виставку відвідали не лише родичі полонених військових, а й колишні військовополонені. Стенди стали нагадуванням про тих, хто бореться за національну безпеку та відчайдушно воює за майбутнє країни.

Доля військовополонених

Під час презентації циклу із трьох документальних фільмів "Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що частина захисників острова Зміїний, Маріуполя та "Азовсталі" перебувають у полоні росії. При цьому Україна продовжує працювати над їх поверненням додому.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути з російського полону 100 захисників та одного цивільного. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Також ми писали, що 4 лютого відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 116 захисників України. Також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення.

Тим часом українські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей. Державні виплати будуть разові, поки очікується ухвалення цього рішення в Одеській облраді.