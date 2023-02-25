Діти одеських військових, які перебувають чи повернулись з полону можуть отримати виплати від держави

Виплати у 20 тисяч: на Одещині допомагатимуть дітям військовополонених
Українські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей. Державні виплати будуть разові, поки очікується прийняття цього рішення в Одеській облраді.
Про це повідомили під час засідання комісії охорони здоров’я та соціальної політики Одеської облради.
-
Макрон планує відвідати Китай, щоб чинити тиск на рф
-
У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих
-
152 роки з народження Лесі Українки: цікаві та маловідомі факти із життя поетеси, які ви могли не знати
-
Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters
-
Загроза не минає: росія вивела у Чорне море дев'ять кораблів
-
У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці
-
Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами
-
Грант на утримання худоби та птиці: хто може взяти участь на Одещині
-
На честь захисників острова Зміїний та Азовсталі: в Ізмаїлі перейменували ще кілька вулиць
-
Дощі та потепління до +16: прогноз погоди на завтра
"Соціальна підтримка членів родин наших захисників не лише коштом державного бюджету, а й коштом обласного — є вкрай потрібною і важливою! Такі родини мають відчувати постійну увагу та піклування збоку громади Одещини!", — зазначив голова комісії Дмитро Чапір.
Хто може оформити допомогу
Право отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету, матимуть діти військовослужбовців ЗСУ та інших законних військ формувань, якщо військові перебувають у полоні або були звільнені протягом одного року. Мова йде про одноразову виплату на оздоровлення дітей військовополонених у розмірі 20 тис. гривень.
До того ж комісія спростила процедуру отримання держдопомоги, тепер кількість необхідних документів членами родин військовослужбовців, які загинули захищаючи територіальну цілісність України, буде менше.
Після комісії, проєкт рішення обласної ради мають розглянути на найближчому засіданні сесії. У разі його прийняття, батьки або опікуни зможуть надати заяву та необхідний пакет документів до відповідного відділу апарату
Нагадаємо, вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely.
Щороку інспектори Міжнародної федерації транспортників (ITF) опрацьовують десятки звернень моряків. Попри події, що відбуваються в нашій країні, за торік вдалось повернути десятки мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі.
Фото: Судово-юридична газета