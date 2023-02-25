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Виплати у 20 тисяч: на Одещині допомагатимуть дітям військовополонених

25 лютого 2023 16:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Діти одеських військових, які перебувають чи повернулись з полону можуть отримати виплати від держави
Оформити допомогу можуть батьки та опікуни
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Українські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей. Державні виплати будуть разові, поки очікується прийняття цього рішення в Одеській облраді. 

Про це повідомили під час засідання комісії охорони здоров’я та соціальної політики Одеської облради. 

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"Соціальна підтримка членів родин наших захисників не лише коштом державного бюджету, а й коштом обласного — є вкрай потрібною і важливою! Такі родини мають відчувати постійну увагу та піклування збоку громади Одещини!", — зазначив голова комісії Дмитро Чапір. 

Хто може оформити допомогу

Право отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету, матимуть діти військовослужбовців ЗСУ та інших законних військ формувань, якщо військові перебувають у полоні або були звільнені протягом одного року. Мова йде про одноразову виплату на оздоровлення дітей військовополонених у розмірі 20 тис. гривень.

До того ж комісія спростила процедуру отримання держдопомоги, тепер кількість необхідних документів членами родин військовослужбовців, які загинули захищаючи територіальну цілісність України, буде менше.

Після комісії, проєкт рішення обласної ради мають розглянути на найближчому  засіданні сесії. У разі його прийняття, батьки або опікуни зможуть надати заяву та необхідний пакет документів до відповідного відділу апарату

Нагадаємо, вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely.

Щороку інспектори Міжнародної федерації транспортників (ITF) опрацьовують десятки звернень моряків. Попри події, що відбуваються в нашій країні, за торік вдалось повернути десятки мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі. 

Фото: Судово-юридична газета

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