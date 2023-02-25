Находящиеся или вернувшиеся из плена дети одесских военных могут получить выплаты от государства

Выплаты в 20 тысяч: в Одесской области будут помогать детям военнопленных
Украинские военные, которые находятся или были в плену российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей. Государственные выплаты будут разовые, пока ожидается принятие этого решения в Одесском облсовете.
Об этом сообщили в ходе заседания комиссии здравоохранения и социальной политики Одесского облсовета.
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"Социальная поддержка членов семей наших защитников не только на средства государственного бюджета, но и на средства областного — крайне необходима и важна! Такие семьи должны чувствовать постоянное внимание и попечительство со стороны общины Одесчины!", — отметил председатель комиссии Дмитрий Чапир.
Кто может оформить помощь
Право получить материальную помощь из областного бюджета, иметь дети военнослужащих ВСУ и других законных войск формирований, если военные находятся в плену или были уволены в течение одного года. Речь идет об единовременной выплате на оздоровление детей военнопленных в размере 20 тысяч гривен.
К тому же комиссия упростила процедуру получения госпомощи, теперь количество необходимых документов членами семей военнослужащих, погибших, защищая территориальную целостность Украины, будет меньше.
После комиссии проект решения областного совета должны рассмотреть на ближайшем заседании сессии. В случае его принятия родители или опекуны смогут предоставить заявление и необходимый пакет документов в соответствующий отдел аппарата
Напомним, вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.
Каждый год инспекторы Международной федерации транспортников (ITF) прорабатывают десятки обращений моряков. Несмотря на происходящие в нашей стране события, в прошлом году удалось вернуть десятки миллионов гривен задолженности по заработной плате.
Фото: Судебно-юридическая газета