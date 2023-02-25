Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Выплаты в 20 тысяч: в Одесской области будут помогать детям военнопленных arrow

Выплаты в 20 тысяч: в Одесской области будут помогать детям военнопленных

25 февраля 2023 16:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Находящиеся или вернувшиеся из плена дети одесских военных могут получить выплаты от государства
Оформить помощь могут родители и опекуны
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Украинские военные, которые находятся или были в плену российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей. Государственные выплаты будут разовые, пока ожидается принятие этого решения в Одесском облсовете.

Об этом сообщили в ходе заседания комиссии здравоохранения и социальной политики Одесского облсовета.

Читайте также:

"Социальная поддержка членов семей наших защитников не только на средства государственного бюджета, но и на средства областного — крайне необходима и важна! Такие семьи должны чувствовать постоянное внимание и попечительство со стороны общины Одесчины!", — отметил председатель комиссии Дмитрий Чапир.

Кто может оформить помощь

Право получить материальную помощь из областного бюджета, иметь дети военнослужащих ВСУ и других законных войск формирований, если военные находятся в плену или были уволены в течение одного года. Речь идет об единовременной выплате на оздоровление детей военнопленных в размере 20 тысяч гривен.

К тому же комиссия упростила процедуру получения госпомощи, теперь количество необходимых документов членами семей военнослужащих, погибших, защищая территориальную целостность Украины, будет меньше.

После комиссии проект решения областного совета должны рассмотреть на ближайшем заседании сессии. В случае его принятия родители или опекуны смогут предоставить заявление и необходимый пакет документов в соответствующий отдел аппарата

Напомним, вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.

Каждый год инспекторы Международной федерации транспортников (ITF) прорабатывают десятки обращений моряков. Несмотря на происходящие в нашей стране события, в прошлом году удалось вернуть десятки миллионов гривен задолженности по заработной плате.

Фото: Судебно-юридическая газета

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:27 Макрон планирует посетить Китай, чтобы оказать давление на рф

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Новина з фото

16:11 152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать

15:49 Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины, — Reuters

Новина з фото

15:45 Угроза не проходит: россия вывела в Черное море девять кораблей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

15:20 Видео в YouTube будут дублироваться на разных языках

Новина з фото

15:15 Грант на содержание скота и птицы: кто может принять участие в Одесской области

14:45 В честь защитников острова Змеиный и Азовстали: в Измаиле переименовали еще несколько улиц

14:43 Дожди и потепление до +16: прогноз погоды на завтра

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Срочная новость

15:40 В Подольском районе Киева возник масштабный пожар: первые подробности

Новина з відео

12:27 Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины

Новина з відео

09:57 Наступления не прекращаются: Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Актуальное по теме

None 25 Февраль 16:26

Макрон планирует посетить Китай, чтобы оказать давление на рф

None 25 Февраль 16:12

В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

None 25 Февраль 16:12

152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать

None 25 Февраль 15:49

Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины, — Reuters

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB