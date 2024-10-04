Известный одесский памятник под угрозой — что известно

Дом в Воронцовском переулке, 4. Фото: Архитектура Одессы

У знаменитого "дома с одной стеной" в Воронцовском переулке, 4 снова начались строительные работы. Местные жители обеспокоены, ведь строительство может уничтожить оптическую иллюзию, благодаря которой дом стал знаменитым. В прошлые разы работы останавливались благодаря протестам.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По словам автора видео, которое распространяется по сети, строительство возобновили в пятницу.

"Под шумок решили перед выходными продолжить строительство. И это в 200 метрах от мэрии, чтобы вы понимали", — говорит он.

На самом ролике видно, как рабочие кладут шифер на крышу у памятника.

Работы возле дома с одной стеной. Фото: скриншот

По словам руководителя городского управления ГАСК Александра Авдеева, владелица дома получила разрешение на работу еще в 2011 году. Но в 2017 году их проведение запретили.

"Мы вручили заказчику строительства и генеральному подрядчику предписания об остановке выполнения строительных работ", — говорит чиновник.

Тем не менее, здесь снова начали устраивать деревянные и металлические элементы навеса. Инспекторы ГАСК составили акт о нарушении.

"Все материалы переданы в Приморскую администрацию. Сейчас ждем распоряжения демонтажом самовольно устроенных элементов и конструкций", — утверждает Александр Авдеев.

Долгая история

По документам, возле "дома с одной стеной" реконструируют жилой дом с надстройкой второго этажа. Именно эта надстройка, по мнению местных жителей и представителей общественности, и чревата оптической иллюзией.

Отметим, что заказчиком строительства является владелица соседнего домовладения Илона Колесниченко.

Первые протесты в защиту "дома с одной стеной" прошли еще в 2013 году. В сентябре 2017 года активисты прорвались на стройплощадку, применяя слезоточивый газ, файеры и куски камней. В то же время городские власти утверждают, что у застройщика есть разрешение на работы и все необходимые документы.

Чем известен дом

Вид на дом в Воронцовском переулке, 4 с определенного ракурса создает иллюзию отсутствия боковой стены. Дело в том, что она примыкает к фасаду под острым углом.

Напомним, Италия согласилась профинансировать восстановление исторических памятников Одессы. Речь идет о шести домах в центре города.

Также дома на улице Кустанайской утопают в стоках канализации.