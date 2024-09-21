Будинки в Одесі підтоплює стоками каналізації

Чиновники зустрічаються з місцевими мешканцями. Фото: Одеська міськрада

Мешканці вулиці Кустанайської неодноразово зверталися до мерії. Люди скаржаться, що їхні домівки підтоплюють каналізаційні стоки. На зустріч з жителями приїхали представники міськради.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської мерії.

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Як з'ясувалося, компанія-забудовник ЖК "Артвілль" не виконала в повному обсязі технічні умови щодо водопостачання та водовідведення, які видав "Інфоксводоканал". Це і стало причиною підтоплення.

"Дали доручення забудовнику прискорити завершення ремонтних робіт для усунення перевантаження каналізаційної системи", — повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Також на виїзній нараді обговорили питання перенесення кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 3 та відведення автотранспорту з прилеглих вулиць.

Нагадаємо, в Одесі почали роботи з консервації будинку на вулиці Софіївська, 6, який цього літа пережив дві руйнівні пожежі. Зараз у будівлі встановлюють тимчасовий дах.

Також Італія погодилася профінансувати відновлення історичних пам'яток Одеси. Йдеться про шість будинків у центрі міста.