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Будинки в Одесі затоплює каналізацією — у мерії назвали винних

21 вересня 2024 19:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Будинки в Одесі підтоплює стоками каналізації
Чиновники зустрічаються з місцевими мешканцями. Фото: Одеська міськрада
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканці вулиці Кустанайської неодноразово зверталися до мерії. Люди скаржаться, що їхні домівки підтоплюють каналізаційні стоки. На зустріч з жителями приїхали представники міськради.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської мерії.

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Хто винен

Як з'ясувалося, компанія-забудовник ЖК "Артвілль" не виконала в повному обсязі технічні умови щодо водопостачання та водовідведення, які видав "Інфоксводоканал". Це і стало причиною підтоплення.

"Дали доручення забудовнику прискорити завершення ремонтних робіт для усунення перевантаження каналізаційної системи", — повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Також на виїзній нараді обговорили питання перенесення кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 3 та відведення автотранспорту з прилеглих вулиць.  

Нагадаємо, в Одесі почали роботи з консервації будинку на вулиці Софіївська, 6, який цього літа пережив дві руйнівні пожежі. Зараз у будівлі встановлюють тимчасовий дах.

Також Італія погодилася профінансувати відновлення історичних пам'яток Одеси. Йдеться про шість будинків у центрі міста. 

комунальні послуги Одеса водопостачання Новини Одеси будинок

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