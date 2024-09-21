Дома в Одессе подтапливают стоками канализации

Чиновники встречаются с местными жителями. Фото: Одесский горсовет

Жители улицы Кустанайской неоднократно обращались в мэрию. Люди жалуются, что их дома подтапливают канализационные стоки. На встречу с жителями приехали представители горсовета.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесской мэрии.

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Кто виноват

Как выяснилось, компания-застройщик ЖК "Артвилль" не выполнила в полном объеме технические условия водоснабжения и водоотведения, которые выдал "Инфоксводоканал". Это и послужило причиной подтопления.

"Дали поручение застройщику ускорить завершение ремонтных работ для устранения перегрузки канализационной системы", — сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.

Также на выездном совещании обсудили вопросы переноса окончательной остановки троллейбусного маршрута № 3 и отвода автотранспорта с близлежащих улиц.

Напомним, в Одессе начали работы по консервации дома на улице Софиевская, 6, который этим летом пережил два разрушительных пожара. Сейчас в здании устанавливают временную крышу.

Также Италия согласилась профинансировать восстановление исторических памятников Одессы. Речь идет о шести домах в центре города.