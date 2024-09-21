Дома в Одессе подтапливают стоками канализации

Дома в Одессе затапливает канализацией — в мэрии назвали виновных
Жители улицы Кустанайской неоднократно обращались в мэрию. Люди жалуются, что их дома подтапливают канализационные стоки. На встречу с жителями приехали представители горсовета.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесской мэрии.
Кто виноват
Как выяснилось, компания-застройщик ЖК "Артвилль" не выполнила в полном объеме технические условия водоснабжения и водоотведения, которые выдал "Инфоксводоканал". Это и послужило причиной подтопления.
"Дали поручение застройщику ускорить завершение ремонтных работ для устранения перегрузки канализационной системы", — сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.
Также на выездном совещании обсудили вопросы переноса окончательной остановки троллейбусного маршрута № 3 и отвода автотранспорта с близлежащих улиц.
Напомним, в Одессе начали работы по консервации дома на улице Софиевская, 6, который этим летом пережил два разрушительных пожара. Сейчас в здании устанавливают временную крышу.
Также Италия согласилась профинансировать восстановление исторических памятников Одессы. Речь идет о шести домах в центре города.
Читайте Новини.LIVE!