Уничтоженный "Ивановец" угрожал экспортному коридору в Черном море, — Братчук

Ракетный катер РФ "Ивановец". Фото: росСМИ

После уничтожения российского ракетного катера "Ивановец" гражданские торговые суда в Черном море могут более безопасно себя чувствовать. Ведь именно этот корабль представлял угрозу функционированию украинского экспортного коридора.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"Здесь надо больше говорить о том, какой функционал мог выполнять этот ракетный катер и какие потери понесла Черноморская флотилия РФ", — сказал Братчук.

Как изменится работа экспортного коридора

Кроме того, спикер УДА отметил, что сейчас может увеличиться количество судов, которые смогут безопасно пройти по Черному морю в порты Большой Одессы. Таким образом, Украина может скорее выйти на довоенный уровень перевозок.

"Мы сегодня вспоминаем наш экспортный коридор, который действует по соответствующим маршрутам без участия России. А именно этот корабль "Ивановец" мог угрожать его работе. Теперь он не сможет этого делать", — подытожил спикер добровольческой армии.

Что известно об уничтожении "Ивановца"

OSINT-аналитики публикуют локацию места атаки на ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Они определили координаты точки наблюдения, с которой велась съемка.

Напомним, в течение первых шести месяцев работы зернового коридора из портов Большой Одессы отправлено более 20 миллионов тонн грузов. Украинская продукция была направлена в 32 страны мира.

Также мы писали, что после прекращения зерновой сделки Украине удалось наладить самостоятельный экспорт продукции. По состоянию на конец января из портов Большой Одессы вышли более 500 судов с 15 миллионами тонн продукции.