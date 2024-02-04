Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Уничтоженный "Ивановец" угрожал экспортному коридору в Черном море, — Братчук arrow

Уничтоженный "Ивановец" угрожал экспортному коридору в Черном море, — Братчук

4 февраля 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Уничтоженный "Ивановец" угрожал экспортному коридору в Черном море, — Братчук
Ракетный катер РФ "Ивановец". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После уничтожения российского ракетного катера "Ивановец" гражданские торговые суда в Черном море могут более безопасно себя чувствовать. Ведь именно этот корабль представлял угрозу функционированию украинского экспортного коридора.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Читайте также:

"Здесь надо больше говорить о том, какой функционал мог выполнять этот ракетный катер и какие потери понесла Черноморская флотилия РФ", — сказал Братчук.

Как изменится работа экспортного коридора

Кроме того, спикер УДА отметил, что сейчас может увеличиться количество судов, которые смогут безопасно пройти по Черному морю в порты Большой Одессы. Таким образом, Украина может скорее выйти на довоенный уровень перевозок.

"Мы сегодня вспоминаем наш экспортный коридор, который действует по соответствующим маршрутам без участия России. А именно этот корабль "Ивановец" мог угрожать его работе. Теперь он не сможет этого делать", — подытожил спикер добровольческой армии.

Что известно об уничтожении "Ивановца"

OSINT-аналитики публикуют локацию места атаки на ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Они определили координаты точки наблюдения, с которой велась съемка.

Напомним, в течение первых шести месяцев работы зернового коридора из портов Большой Одессы отправлено более 20 миллионов тонн грузов. Украинская продукция была направлена в 32 страны мира.

Также мы писали, что после прекращения зерновой сделки Украине удалось наладить самостоятельный экспорт продукции. По состоянию на конец января из портов Большой Одессы вышли более 500 судов с 15 миллионами тонн продукции.

Одесса
война
Крым
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме