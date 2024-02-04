Знищений "Івановець" загрожував експортному коридору в Чорному морі, — Братчук

Ракетний катер РФ "Івановець". Фото: росЗМІ

Після знищення російського ракетного катера "Івановець", цивільні торгові судна у Чорному морі можуть більш безпечно себе почувати. Адже саме цей корабель становив загрозу для функціонування українського експортного коридору.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Читайте також:

"Тут, власне, треба більше говорити про те, який функціонал міг виконувати цей ракетний катер і які втрати понесла Чорноморська флотилія РФ", — сказав Братчук.

Як зміниться робота експортного коридору

Крім того, речник УДА зазначив, що зараз може збільшитися кількість суден, які зможуть безпечно пройти Чорним морем до портів Великої Одеси. Таким чином Україна може швидше вийти на довоєнний рівень перевезень.

"Ми сьогодні згадуємо наш експортний коридор, який діє за відповідними маршрутами без участі Росії. А саме цей корабель "Івановець" міг загрожувати його роботі. Тепер він не зможе цього робити", — підсумував спікер добровольчої армії.

Що відомо про знищення "Івановця"

OSINT-аналітики публікують локацію місця атаки на ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Вони визначили координати точки спостереження, з якого велася зйомка.

Нагадаємо, протягом перших шести місяців роботи зернового коридору з портів Великої Одеси відправлено понад 20 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція була направлена у 32 країни світу.

Також ми писали, що після припинення зернової угоди Україні вдалося налагодити самостійний експорт продукції. Станом на кінець січня з портів Великої Одеси вийшло понад 500 суден з 15 мільйонами тонн продукції.