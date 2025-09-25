Видео
Уничтоженный одесский морвокзал в будущем — как видит его ИИ

Уничтоженный одесский морвокзал в будущем — как видит его ИИ

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:07
Одесский морвокзал будущего: каким его видит искусственный интеллект
Морвокзал в Одессе глазами ИИ. Фото: Gemini

Одесский морвокзал долгие годы был одной из главных визитных карточек города. Его изображение украшали открытки и почтовые марки, а туристы обязательно фотографировались возле гостиницы "Одесса" и терли на удачу большой палец гигантской скульптуры младенца. Для горожан эта локация была излюбленным местом прогулок и встреч. Но в конце сентября, два года назад, российская ракета разрушила эту жемчужину Одессы.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как мог бы выглядеть Одесский морской вокзал после восстановления.

Классическая архитектура прошлого

На одном изображении искусственный интеллект воссоздал морвокзал в виде величественного здания в стиле XIX-XX века. Две высокие башни с куполами, арки, балюстрады и богатый декор напоминают европейские дворцы. Перед зданием расположены цветники, деревья и прогулочная площадь, где люди наслаждаются атмосферой старой Одессы.

Морський вокзал в Одесі на думку ШІ
Классический вариант морского вокзала глазами ИИ. Фото: leonardo.ai

Другая визуализация показывает сооружение с большим куполом и арками у самой набережной. Рядом видны яхты, море и солнечный пейзаж, создающий ощущение средиземноморского курорта.

Морський вокзал в Одесі на думку ШІ
Люди гуляют возле морского вокзала, глазами ИИ. Фото: leonardo.ai

Современная Одесса у моря

ИИ также нарисовал проект современного морвокзала. На изображении здание выглядит футуристическим, с большим количеством стекла и четкими линиями. Рядом — круизные лайнеры и пассажирские суда, а на набережной обустроены зоны отдыха с озеленением и пешеходными дорожками.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 3
Современный вариант по мнению ИИ. Фото: Gemini

Есть и другой вариант — современный порт с гаванью для лайнеров и прогулочными зонами. Здание вокзала здесь более прозрачное, с большим количеством стекла.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 4
Порт с гаванью для кораблей, фото: Gemini

Другая концепция показывает просторную набережную с прогулочной зоной, стеклянными фасадами вокзала и украинским флагом на крыше. Люди гуляют вдоль берега, а неподалеку пришвартованы корабли.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 5
Набережная для прогулок возле морвокзала. Фото: leonardo.ai

Еще один вариант — современное здание вокзала с цветниками рядом и кораблями в гавани. На флагштоке развевается украинский флаг, подчеркивая, что это именно Одесса.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 6
Современное здание с зоной для прогулок. Фото: leonardo.ai

Есть и общий городской пейзаж с высокими зданиями вдоль набережной. У причала стоят яхты и корабли, а современная архитектура добавляет ощущение нового европейского квартала.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 7
Набережная с высотками возле морвокзала, фото: Gemini

Взгляд в далекое будущее

Самые смелые визуализации показывают Одессу будущего. Здесь видны футуристические башни, зеленые зоны и мосты, соединяющие разные части города. На воде — яхты и корабли, а в небе летают дроны. Это представление о высокотехнологичном пространстве, где сочетаются комфорт, экологичность и современные решения.

Морський вокзал очима ШІ
Морской вокзал в далеком будущем по мнению ИИ. Фото: Gemini

Отдельный концепт показывает большой комплекс с волнообразной архитектурой и подсветкой с надписью "Одесса". У причалов стоят круизные лайнеры, а сам вокзал больше напоминает арт-объект или символ города будущего.

Морський вокзал за версією ШІ
Здание морвокзала в будущем, фото: Gemini

Напомним, мы писали, что Зеленский высказался об ИИ в оружии. Также мы сообщали, что над Николаевщиной вражеские дроны сбивают с помощью ИИ.

Одесса робот Одесская область Новости Одессы искусственный интеллект будущее
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
