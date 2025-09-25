Відео
Головна Одеса Знищений одеський морвокзал у майбутньому — як бачить його ШІ

Знищений одеський морвокзал у майбутньому — як бачить його ШІ

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:07
Одеський морвокзал майбутнього: яким його бачить штучний інтелект
Морвокзал в Одесі очима ШІ. Фото: Gemini

Одеський морвокзал довгі роки був однією з головних візитівок міста. Його зображення прикрашали листівки та поштові марки, а туристи обов’язково фотографувалися біля готелю "Одеса" й терли на удачу великий палець гігантської скульптури немовляти. Для містян ця локація була улюбленим місцем прогулянок і зустрічей. Та наприкінці вересня, два роки тому, російська ракета зруйнувала цю перлину Одеси.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення.

Класична архітектура минулого

На одному зображенні штучний інтелект відтворив морвокзал у вигляді величної будівлі у стилі XIX–XX століть. Дві високі вежі з куполами, арки, балюстради й багатий декор нагадують європейські палаци. Перед будівлею розташовані квітники, дерева та прогулянкова площа, де люди насолоджуються атмосферою старої Одеси.

Морський вокзал в Одесі на думку ШІ
Класичний варіант морського вокзалу очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Інша візуалізація показує споруду з великим куполом та арками біля самої набережної. Поруч видно яхти, море та сонячний пейзаж, що створює відчуття середземноморського курорту.

Морський вокзал в Одесі на думку ШІ
Люди гуляють біля морського вокзалу, очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Сучасна Одеса біля моря

ШІ також намалював проєкт модерного морвокзалу. На зображенні будівля виглядає футуристичною, з великою кількістю скла й чіткими лініями. Поруч — круїзні лайнери та пасажирські судна, а на набережній облаштовані зони відпочинку з озелененням та пішохідними доріжками.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 3
Сучасний варіант, на думку ШІ. Фото: Gemini

Є й інший варіант — сучасний порт із гаванню для лайнерів та прогулянковими зонами. Будівля вокзалу тут більш прозора, з великою кількістю скла.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 4
Порт із гаванню для кораблів. Фото: Gemini

Інша концепція показує простору набережну з прогулянковою зоною, скляними фасадами вокзалу та українським прапором на даху. Люди гуляють уздовж берега, а неподалік пришвартовані кораблі.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 5
Набережна для прогулянок біля морвокзалу. Фото: leonardo.ai

Ще один варіант — сучасна будівля вокзалу з квітниками поруч і кораблями у гавані. На флагштоку майорить український прапор, підкреслюючи, що це саме Одеса.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 6
Сучасна будівля із зоною для прогулянок. Фото: leonardo.ai

Є й загальний міський пейзаж із високими будівлями вздовж набережної. Біля причалу стоять яхти та кораблі, а сучасна архітектура додає відчуття нового європейського кварталу.

Морвокзал Одеси очима ШІ— яким він може стати у майбутньому - фото 7
Набережна з висотками біля морвокзалу. Фото: Gemini

 

Погляд у далеке майбутнє

Найсміливіші візуалізації показують Одесу майбутнього. Тут видно футуристичні вежі, зелені зони та мости, що з’єднують різні частини міста. На воді — яхти та кораблі, а в небі літають дрони. Це уявлення про високотехнологічний простір, де поєднуються комфорт, екологічність та сучасні рішення.

Морський вокзал очима ШІ
Морський вокзал у далекому майбутньому, на думку ШІ. Фото: Gemini

Окремий концепт показує великий комплекс із хвилеподібною архітектурою та підсвіткою з написом "Одеса". Біля причалів стоять круїзні лайнери, а сам вокзал більше нагадує артоб'єкт чи символ міста майбутнього.

Морський вокзал за версією ШІ
Будівля морвокзалу у майбутньому. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми писали, що Зеленський висловився про ШІ у зброї. Також ми повідомляли, що над Миколаївщиною ворожі дрони збивають за допомогою ШІ.

Одеса робот Одеська область Новини Одеси штучний інтелект майбутнє
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
