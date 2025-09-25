Одеський морвокзал майбутнього: яким його бачить штучний інтелект

Морвокзал в Одесі очима ШІ. Фото: Gemini

Одеський морвокзал довгі роки був однією з головних візитівок міста. Його зображення прикрашали листівки та поштові марки, а туристи обов’язково фотографувалися біля готелю "Одеса" й терли на удачу великий палець гігантської скульптури немовляти. Для містян ця локація була улюбленим місцем прогулянок і зустрічей. Та наприкінці вересня, два роки тому, російська ракета зруйнувала цю перлину Одеси.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення.

Класична архітектура минулого

На одному зображенні штучний інтелект відтворив морвокзал у вигляді величної будівлі у стилі XIX–XX століть. Дві високі вежі з куполами, арки, балюстради й багатий декор нагадують європейські палаци. Перед будівлею розташовані квітники, дерева та прогулянкова площа, де люди насолоджуються атмосферою старої Одеси.

Класичний варіант морського вокзалу очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Інша візуалізація показує споруду з великим куполом та арками біля самої набережної. Поруч видно яхти, море та сонячний пейзаж, що створює відчуття середземноморського курорту.

Люди гуляють біля морського вокзалу, очима ШІ. Фото: leonardo.ai

Сучасна Одеса біля моря

ШІ також намалював проєкт модерного морвокзалу. На зображенні будівля виглядає футуристичною, з великою кількістю скла й чіткими лініями. Поруч — круїзні лайнери та пасажирські судна, а на набережній облаштовані зони відпочинку з озелененням та пішохідними доріжками.

Сучасний варіант, на думку ШІ. Фото: Gemini

Є й інший варіант — сучасний порт із гаванню для лайнерів та прогулянковими зонами. Будівля вокзалу тут більш прозора, з великою кількістю скла.

Порт із гаванню для кораблів. Фото: Gemini

Інша концепція показує простору набережну з прогулянковою зоною, скляними фасадами вокзалу та українським прапором на даху. Люди гуляють уздовж берега, а неподалік пришвартовані кораблі.

Набережна для прогулянок біля морвокзалу. Фото: leonardo.ai

Ще один варіант — сучасна будівля вокзалу з квітниками поруч і кораблями у гавані. На флагштоку майорить український прапор, підкреслюючи, що це саме Одеса.

Сучасна будівля із зоною для прогулянок. Фото: leonardo.ai

Є й загальний міський пейзаж із високими будівлями вздовж набережної. Біля причалу стоять яхти та кораблі, а сучасна архітектура додає відчуття нового європейського кварталу.

Набережна з висотками біля морвокзалу. Фото: Gemini

Погляд у далеке майбутнє

Найсміливіші візуалізації показують Одесу майбутнього. Тут видно футуристичні вежі, зелені зони та мости, що з’єднують різні частини міста. На воді — яхти та кораблі, а в небі літають дрони. Це уявлення про високотехнологічний простір, де поєднуються комфорт, екологічність та сучасні рішення.

Морський вокзал у далекому майбутньому, на думку ШІ. Фото: Gemini

Окремий концепт показує великий комплекс із хвилеподібною архітектурою та підсвіткою з написом "Одеса". Біля причалів стоять круїзні лайнери, а сам вокзал більше нагадує артоб'єкт чи символ міста майбутнього.

Будівля морвокзалу у майбутньому. Фото: Gemini

