Одеський морвокзал майбутнього: яким його бачить штучний інтелект

Знищений одеський морвокзал у майбутньому — як бачить його ШІ
Одеський морвокзал довгі роки був однією з головних візитівок міста. Його зображення прикрашали листівки та поштові марки, а туристи обов’язково фотографувалися біля готелю "Одеса" й терли на удачу великий палець гігантської скульптури немовляти. Для містян ця локація була улюбленим місцем прогулянок і зустрічей. Та наприкінці вересня, два роки тому, російська ракета зруйнувала цю перлину Одеси.
Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення.
Класична архітектура минулого
На одному зображенні штучний інтелект відтворив морвокзал у вигляді величної будівлі у стилі XIX–XX століть. Дві високі вежі з куполами, арки, балюстради й багатий декор нагадують європейські палаци. Перед будівлею розташовані квітники, дерева та прогулянкова площа, де люди насолоджуються атмосферою старої Одеси.
Інша візуалізація показує споруду з великим куполом та арками біля самої набережної. Поруч видно яхти, море та сонячний пейзаж, що створює відчуття середземноморського курорту.
Сучасна Одеса біля моря
ШІ також намалював проєкт модерного морвокзалу. На зображенні будівля виглядає футуристичною, з великою кількістю скла й чіткими лініями. Поруч — круїзні лайнери та пасажирські судна, а на набережній облаштовані зони відпочинку з озелененням та пішохідними доріжками.
Є й інший варіант — сучасний порт із гаванню для лайнерів та прогулянковими зонами. Будівля вокзалу тут більш прозора, з великою кількістю скла.
Інша концепція показує простору набережну з прогулянковою зоною, скляними фасадами вокзалу та українським прапором на даху. Люди гуляють уздовж берега, а неподалік пришвартовані кораблі.
Ще один варіант — сучасна будівля вокзалу з квітниками поруч і кораблями у гавані. На флагштоку майорить український прапор, підкреслюючи, що це саме Одеса.
Є й загальний міський пейзаж із високими будівлями вздовж набережної. Біля причалу стоять яхти та кораблі, а сучасна архітектура додає відчуття нового європейського кварталу.
Погляд у далеке майбутнє
Найсміливіші візуалізації показують Одесу майбутнього. Тут видно футуристичні вежі, зелені зони та мости, що з’єднують різні частини міста. На воді — яхти та кораблі, а в небі літають дрони. Це уявлення про високотехнологічний простір, де поєднуються комфорт, екологічність та сучасні рішення.
Окремий концепт показує великий комплекс із хвилеподібною архітектурою та підсвіткою з написом "Одеса". Біля причалів стоять круїзні лайнери, а сам вокзал більше нагадує артоб'єкт чи символ міста майбутнього.
