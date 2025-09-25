Два роки після удару по морвокзалу та готелю «Одеса»

Зруйнований морвокзал в Одесі Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, у ніч на 25 вересня 2023 року Одеса пережила одну з наймасованіших атак. Росіяни запустили десятки "Шахедів" і ракет, частину збили сили ППО, але кілька влучань спричинили масштабні руйнування. Найбільше постраждав морський вокзал і готель "Одеса". В ту ніч загинули люди.

Новини.LIVE зібрали хронологію подій тієї ночі та цікаві факти про готель.

Атака на Одесу

Після опівночі ворог комбіновано атакував припортову інфраструктуру Одеси. Росія випустила близько 20 дронів-камікадзе "Shahed-136" та кілька ракет типів "Калібр" і "Онікс". Більшість із них збили сили ППО, однак кілька все ж таки влучили у цивільні об’єкти. Наслідки були масштабними: постраждали морський вокзал, житлові та адміністративні будівлі, пошкоджено транспортну інфраструктуру і мережі електропостачання. Загинули двоє людей, серед них працівник зерносховища, який опинився під завалами. Поранення отримала одна жінка. Місто відчуло перебої з електропостачанням і тимчасові обмеження руху транспорту.

Пошкоджена будівля морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про морвокзал

Морський вокзал Одеси — один із символів міста та важливий транспортний вузол. У ніч атаки будівля зазнала прямого влучання ракети, що спричинило потужний вибух. Внаслідок удару зруйновано частину конструкцій, вигоріли окремі приміщення. Вокзал десятиліттями був архітектурною та культурною пам’яткою, а після удару перетворився на руїни.

Вид на морвокзал з Потьомкінських сходів. Фото: old.odessa.ua

Історія одеського морвокзалу

Одеський морський торговельний порт і місто розвивалися паралельно. Вони тісно пов’язані між собою. Спочатку пасажири користувалися лише невеликою будівлею біля Військового молу для купівлі квитків. Після Другої світової війни зростання пасажиропотоку викликало потребу у будівництві морвокзалу на Новому молу. Проєкти змінювалися, поки в 1960 році архітектори В.П. Головін та В.К. Кремляків не представили сучасний проєкт споруди, що нагадує пасажирське судно. Морвокзал збудували на дерев’яних палях без фундаменту, подовживши Новий мол на 70 метрів. Відкриття відбулося через 8 років після захисту проєкту. У 1994 році будівлю відремонтували, оновивши інтер’єри та створивши концертно-виставковий зал і яхт-клуб.

Будівництво готелю Одеса. Фото: old.odessa.ua

Готель "Одеса"

У 90-х роках в Одесі прийняли рішення збудувати на Новому молі сучасний готель, що мав стати важливою складовою розвитку круїзного туризму. Готель площею 26 000 кв. м з 158 номерами, конференц-залами, ресторанами, спа-зоною та фітнес-центром відкрився у квітні 2001 року під брендом Kempinski і відразу отримав п’ять зірок.

Готель "Одеса" в минулому. Фото: sergey.yevich

Однак через низьку якість будівництва міжнародна мережа Kempinski розірвала договір вже через дев’ять місяців, і готель втратив одну зірку. Одесити прозвали будівлю "бетонним монстром" через її неестетичний вигляд, що зіпсував краєвид з Потьомкінських сходів. Після тривалого конфлікту, у 2005 році вивіску Kempinski демонтували. Готель пропрацював до 2011 року, коли через збитковість його закрили та повернули у державне управління. Попри чутки про відновлення з 2015 року, будівля занепала і нині є сумним символом минулого.

У 2023 рокці готель зруйнувала російська ракета. В будівлі обвалився фасад, вибито сотні вікон, кілька поверхів вигоріли через пожежу. Готелю, який був візитівкою міста, перетворився у руїни.

Пошкодження в готелі після удару. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена вивіска на готелі. Фото: Новини.LIVE

Російські фейки після удару

Після атаки з'явилися різні теорії щодо причин вибору цього об'єкта для нападу. Зокрема, деякі російські військові блогери стверджували, що в готелі перебували іноземні військові спеціалісти, що могло бути мотивом для його знищення. Водночас, українська влада розглядає цей напад як частину стратегії російських військ щодо знищення цивільної інфраструктури та культурних пам'яток в Україні.

Вигоріла стіна будівлі готелю. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований ракетою готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Ця ніч стала однією з найтрагічніших для Одеси у 2023 році. Удар по морвокзалу й готелю "Одеса" перетворив у руїни об’єкти, які десятиліттями були візитівкою міста. Росія цілеспрямовано нищить не лише військову, а й цивільну та культурну спадщину.

