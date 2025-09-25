Що збудують на місці зруйнованого морвокзалу в Одесі

Зруйнований морвокзал в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований морський вокзал — символ Одеси, який давно став частиною міського пейзажу та важливим елементом історичної й культурної ідентичності міста. Ця будівля протягом десятиліть була не лише транспортним вузлом, а й місцем прогулянок, зустрічей і туристичних маршрутів, ставши своєрідним обличчям Одеси. Після руйнувань, завданих ворогом два роки тому, одесити опинилися перед складним питанням: що робити з цією територією? Відбудовувати історичну споруду, створювати новий сучасний комплекс чи залишити порожнє місце.

Журналісти Новини.LIVE вишли на вулиці міста, щоб дізнатися, що самі городяни хотіли б побачити на місті зруйнованої пам'ятки.

Морвокзал в Одесі

Для багатьох містян морвокзал — це не просто будівля, а частина історичної ідентичності Одеси. Відновлення колишнього вигляду важливе для збереження культурної пам’яті та емоційного зв’язку з містом. Таке ставлення показує, що для одеситів символіка та естетика мають не менше значення, ніж функціональна складова.

"Я думаю, що він повинен відновитися. Нічого я не бачу на цьому місті в Одесі, крім морвокзалу. Я особисто хочу, щоб він відновився. І щоб все було, як раніше", — каже Анна.

Одеситка Анна про зруйнований морський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Проте люди не забувають про фінансову доцільність. Відновлення старої будівлі може бути більш виправданим економічно, ніж створення нового проєкту чи перепрофілювання території. Для міста, яке прагне зберегти туристичну привабливість, такі рішення можуть бути не тільки культурним, а й економічним пріоритетом.

"Ви знаєте, я сама з Херсону. І те, що робиться у нас зараз в Херсоні, там вже немає морвокзалу. Я думаю, що не потрібно нічого міняти. Потрібно лише відновлювати те, що зруйновано. Тому що перепрофілювання не дасть тих доходів", — додає Тетяна.

Місцева мешканка Тетяна про відновлення. Фото: Новини.LIVE

Питання не на часі

Натомість деякі одесити зважено ставляться до питання майбутнього морвокзалу, зазначаючи, що наразі є більш нагальні проблеми. Навіть символічні об’єкти важливі, але пріоритетом залишаються соціальні потреби людей. Це нагадує, що будь-які плани щодо морвокзалу мають враховувати не тільки архітектурну спадщину, а й реальні потреби мешканців.

"Я думаю, що зараз це не на часі. У нас стільки людей, які залишилися без будинків, яким потрібна допомога. Ті ж люди похилого віку, яким мало хто допомагає, а пенсія мінімальна. Я сама пенсіонер. І без допомоги держави дуже важко. Але особисто я не знаю, що хотіла б на тому місті побачити. Може, якийсь розважальний центр. Бо ми там любимо з дітьми ходити, гуляти", — зазначає Мирослава.

Одеситка Мирослава про нагальні потреби. Фото: Новини.LIVE

Деякі мешканці вважають, що говорити про будівництво чи відновлення наразі передчасно. Війна та відновлення міста після руйнувань роблять плани на довгострокові проєкти менш актуальними. Пріоритет зміщується від естетики до виживання та соціальної підтримки.

"Якось не до цього зараз. Найближчі років п'ять так точно. Особливо, коли бачиш те, що побудували в Аркадії, цю висотку напроти аквапарку. Бачиш ці відео, як там все шикарно. І паралельно бачиш відео, як евакуюють людей з Дніпра, і невідомо, де їх поселять. Тому, чесно, я думаю, що ще довго про це не потрібно порушувати питання", — каже Катерина.

Місцева мешканка Катерина про забудови. Фото: Новини.LIVE

Відновлення морського вокзалу

Втім, є й ті, хто сподівається на відновлення історичної будівлі і бачить у цьому привід пишатися містом. Для одеситів морвокзал — це символ міста, його атмосфери та колориту.

"Ну, я не думаю, що там щось може бути інше, поки триває війна. Ну, в будь-якому разі це має бути щось... той же самий морвокзал, але відновлений, красивий. Так, щоб ми знову могли пишатися своїм містом", — каже Наталія.

Одеситка Наталія про відновлення після війни. Фото: Новини.LIVE

Відповіді одеситів демонструють різні підходи: хтось наголошує на історичній та культурній цінності, хтось — на соціальній доцільності, а хтось вважає питання наразі передчасним через поточну ситуацію в країні. Проте спільним залишається бажання бачити на місці морвокзалу щось, що надихатиме місто і даватиме відчуття його неповторності.

Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки на Одесу у 130 будинках вибило вікна. А також про те, що ворог вкотре обстріляв Одеський район, є загиблі.