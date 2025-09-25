Что построят на месте разрушенного морвокзала в Одессе

Разрушенный морвокзал в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный морской вокзал — символ Одессы, который давно стал частью городского пейзажа и важным элементом исторической и культурной идентичности города. Это здание на протяжении десятилетий служило не только транспортным узлом, но и местом прогулок, встреч и туристических маршрутов, став своеобразным лицом Одессы. После разрушений, нанесенных врагом два года назад, одесситы оказались перед сложным вопросом: что делать с этой территорией? Отстраивать историческое сооружение, создавать новый современный комплекс или оставить пустое место.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы узнать, что горожане хотели бы увидеть на месте разрушенной достопримечательности.

Реклама

Читайте также:

Морвокзал в Одессе

Для многих горожан морвокзал — это не просто здание, а часть исторической идентичности Одессы. Восстановление прежнего вида важно для сохранения культурной памяти и эмоциональной связи с городом. Такое отношение показывает, что для одесситов символика и эстетика имеют не меньшее значение, чем функциональная составляющая.

"Я думаю, что он должен восстановиться. Ничего я не вижу на этом месте в Одессе, кроме морвокзала. Я лично хочу, чтобы он восстановился. И чтобы все было, как раньше", — говорит Анна.

Одесситка Анна о разрушенном морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

Однако люди не забывают о финансовой целесообразности. Восстановление старого здания может быть более оправданным экономически, чем создание нового проекта или перепрофилирование территории. Для города, который стремится сохранить туристическую привлекательность, такие решения могут быть не только культурным, но и экономическим приоритетом.

"Вы знаете, я сама из Херсона. И то, что делается у нас сейчас в Херсоне, там уже нет морвокзала. Я думаю, что не нужно ничего менять. Нужно лишь восстанавливать то, что разрушено. Потому что перепрофилирование не даст тех доходов", — добавляет Татьяна.

Местная жительница Татьяна о восстановлении. Фото: Новини.LIVE

Вопрос не ко времени

Зато некоторые одесситы взвешенно относятся к вопросу будущего морвокзала, отмечая, что сейчас есть более насущные проблемы. Даже символические объекты важны, но приоритетом остаются социальные потребности людей. Это напоминает, что любые планы по морвокзалу должны учитывать не только архитектурное наследие, но и реальные потребности жителей.

"Я думаю, что сейчас это не ко времени. У нас столько людей, которые остались без домов, которые нуждаются в помощи. Те же пожилые люди, которым мало кто помогает, а пенсия минимальная. Я сама пенсионер. И без помощи государства очень тяжело. Но я не знаю, что хотела бы на том месте увидеть. Может, какой-то развлекательный центр. Потому что мы там любим с детьми ходить, гулять", — отмечает Мирослава.

Одесситка Мирослава о насущных потребностях. Фото: Новини.LIVE

Некоторые жители считают, что говорить о строительстве или восстановлении пока преждевременно. Война и восстановление города после разрушений делают планы на долгосрочные проекты менее актуальными. Приоритет смещается от эстетики к выживанию и социальной поддержке.

"Как-то не до этого сейчас. Ближайшие лет пять так точно. Особенно, когда видишь то, что построили в Аркадии, эту высотку напротив аквапарка. Видишь эти видео, как там все шикарно. И параллельно видишь видео, как эвакуируют людей из Днепра, и неизвестно, где их поселят. Поэтому, честно, я думаю, что еще долго об этом не нужно поднимать вопрос", — говорит Екатерина.

Местная жительница Екатерина о застройках. Фото: Новини.LIVE

Восстановление морского вокзала

Впрочем, есть и те, кто надеется на восстановление исторического здания и видит в этом повод гордиться городом. Для одесситов морвокзал — это символ города, его атмосферы и колорита.

"Ну, я не думаю, что там что-то может быть другое, пока идет война. Ну, в любом случае это должно быть что-то... тот же самый морвокзал, но восстановленный, красивый. Так, чтобы мы снова могли гордиться своим городом", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья о восстановлении после войны. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов демонстрируют различные подходы: кто-то отмечает историческую и культурную ценность, кто-то социальную целесообразность, а кто-то считает вопрос пока преждевременным из-за текущей ситуации в стране. Однако общим остается желание видеть на месте морвокзала что-то, что будет вдохновлять город и давать ощущение его неповторимости.

Ранее мы писали, что в результате вражеской атаки на Одессу в 130 домах выбило окна. А также, о том, что враг в очередной раз обстрелял Одесский район, есть погибшие.