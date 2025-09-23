Ракетный удар по Одесской области: частично отключено электричество

Разрушенное в результате атаки здание в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Утром россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. В Белгород-Днестровском районе разрушены здания и повреждены базы отдыха. В результате обстрела погибла 60-летняя женщина, еще два человека ранены. Из-за атаки сотни жителей области остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на инфраструктуру

Враг нанес ракетные удары по курортной зоне Белгород-Днестровского района. Повреждены помещения баз отдыха, разрушены отдельные здания. К сожалению, во время атаки погибла 60-летняя женщина, еще два человека получили ранения — 66-летний и 49-летний мужчины находятся в больнице.

Больше всего пострадал город Татарбунары. Без электричества остались около 800 абонентов. Энергетики уже восстанавливают сети. Водоснабжение в городе не прекращалось. Коммунальные службы и спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрелов, убирают обломки и проверяют поврежденные здания на безопасность.

