Утренняя Атака на Одесчину со стороны России — новые детали

Утренняя Атака на Одесчину со стороны России — новые детали

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:38
Ракетный удар по Одесской области: частично отключено электричество
Разрушенное в результате атаки здание в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Утром россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. В Белгород-Днестровском районе разрушены здания и повреждены базы отдыха. В результате обстрела погибла 60-летняя женщина, еще два человека ранены. Из-за атаки сотни жителей области остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Атака на инфраструктуру

Враг нанес ракетные удары по курортной зоне Белгород-Днестровского района. Повреждены помещения баз отдыха, разрушены отдельные здания. К сожалению, во время атаки погибла 60-летняя женщина, еще два человека получили ранения — 66-летний и 49-летний мужчины находятся в больнице.

Больше всего пострадал город Татарбунары. Без электричества остались около 800 абонентов. Энергетики уже восстанавливают сети. Водоснабжение в городе не прекращалось. Коммунальные службы и спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрелов, убирают обломки и проверяют поврежденные здания на безопасность.

Напомним, мы писали, что из-за атаки на Украину задерживается ряд поездов. Также мы сообщали, что ночью РФ атаковала Одессу, появились фото последствий.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
