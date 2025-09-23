Видео
Главная Одесса Обстрел Одессы — последствия ночной атаки на город

Обстрел Одессы — последствия ночной атаки на город

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:24
Атака на Одессу повредила дома и школу в Киевском районе
Последствия атаки на Одессу. Фото: Геннадий Труханов

Вчера вечером Россия атаковала Одессу. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе города. Коммунальщики работают на месте, чтобы ликвидировать последствия.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Последствия атаки

Вчера вечером российская атака накрыла Киевский район Одессы. Под ударом оказались девять жилых домов и учебное заведение. Утром в районе заработал оперативный штаб. К ликвидации последствий подключились работники ЖКС "Вузовский", сотрудники районной администрации, КП "Городские дороги" и спецтехника.

Наслідки удару по Одесі
Выбитое окно из-за атаки. Фото: Геннадий Труханов
Наслідки удару по Одесі
Дом, в котором выбило окна. Фото: Геннадий Труханов

По состоянию на 9:00 известно о 130 разбитых окнах в домах. В учебном заведении повреждены еще 30. Окна закрывают пленкой и ОСБ-плитами. В штаб уже обратились 19 жителей, которые пострадали от удара. Его работа продлится до 17:00.

Наслідки удару по Одесі
Дом, который пострадал в результате атаки. Фото: Геннадий Труханов
Наслідки удару по Одесі
Выбитая оконная рама. Фото: Геннадий Труханов

Напомним, Россия атаковала баллистикой Татарбунары в Одесской области. Также мы писали, что в результате атаки КАБами в Запорожье погиб человек.

Автор:
Долженко Екатерина
