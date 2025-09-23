Атака на Одессу повредила дома и школу в Киевском районе

Обстрел Одессы — последствия ночной атаки на город
Вчера вечером Россия атаковала Одессу. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе города. Коммунальщики работают на месте, чтобы ликвидировать последствия.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Последствия атаки
Вчера вечером российская атака накрыла Киевский район Одессы. Под ударом оказались девять жилых домов и учебное заведение. Утром в районе заработал оперативный штаб. К ликвидации последствий подключились работники ЖКС "Вузовский", сотрудники районной администрации, КП "Городские дороги" и спецтехника.
По состоянию на 9:00 известно о 130 разбитых окнах в домах. В учебном заведении повреждены еще 30. Окна закрывают пленкой и ОСБ-плитами. В штаб уже обратились 19 жителей, которые пострадали от удара. Его работа продлится до 17:00.
Напомним, Россия атаковала баллистикой Татарбунары в Одесской области. Также мы писали, что в результате атаки КАБами в Запорожье погиб человек.
Читайте Новини.LIVE!